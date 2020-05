Madagascar : les adeptes du Covid-Organics

La tisane vantée par le président malgache Andry Rajoelina pour lutter contre le nouveau coronavirus est distribuée tous les jours aux habitants du pays.

Devant l’hôtel de ville d’Antananarivo, Robert Rakotondrasoa est impatient. Il fait la queue pour recevoir gratuitement le Covid-Organics, une tisane à base d’artemisia. 250 litres de cette tisane sont distribués tous les jours. Comme tout le monde ici, Robert est convaincu que cette boisson le protégera du nouveau coronavirus.

“Grâce à ce remède, c’est Madagascar qui sauvera le monde entier qui se croit plus intelligent, plus riche et plus savant que nous. C’est Madagascar qui aura le plus de connaissances dans la lutte contre le coronavirus et le monde entier se tournera vers nous.”

Selon le Président Andry Rajoelina, le Covid-Oganics est le remède qui pourra prévenir et guérir du coronavirus. Tence Mena, une célèbre chanteuse Malgache a attrapé la maladie lors de sa dernière tournée en France. Après une semaine de traitement à base de chloroquine, la chanteuse a été traitée avec la potion malgache.

“Je n’avais pas de problèmes de respiration, mais j’avais de la grippe et mal à la gorge. J’avais aussi des courbatures, une perte de goût et d’odorat, des maux de tête au début. Je me sentais tout le temps fatiguée. J’ai suivi le traitement avec le Covid-Organics, je voulais savoir si cela allait me sauver la vie. Et ça a marché sur moi car je suis guérie.”

Selon la présidence, à ce jour, près de 80 personnes sur 105 ont été guéries du coronavirus après avoir pris ce traitement à base d’artemisia, accompagné d’Azithromycine. Mais impossible de vérifier ce chiffre, car les hôpitaux refusent de communiquer leurs données. Selon le syndicat des médecins, le protocole officiel reste le traitement à base de chloroquine, car pour l’instant, l’efficacité du Covid-Organics contre la pandémie acteuelle n’est pas encore prouvé.

“On ne devrait pas mélanger le Covid-Organics avec d’autres médicaments si on veut savoir clairement le pourcentage de son efficacité. Pour les effets secondaires après avoir bu la boisson, il y a des personnes qui ont eu des allergies ou même de la diarrhée et d’autres qui ressentent de la fatigue”, explique Dr Abel Ranaivoson, président des syndicats des médecins à Madagascar.

Dans un récent communiqué, l’OMS reconnaissait que l’artemisia “est considéré comme un traitement possible du Covid-19“, mais elle appelle à des tests scientifiques rigoureux.

L’utilisation de remèdes traditionnels peut mettre en danger la population qui pensant être protégé, peut mettre de côté les gestes barrières. Mais cela n’a pas empêché le gouvernement malagasy de faire des dons de 14 000 litres de covid organics à plusieurs pays africains.