Niger : décès du ministre du Travail hospitalisé

Le ministre de l’Emploi et du Travail du Niger Mohamed Ben Omar est décédé dimanche, à l‘âge de 55 ans, à Niamey, a annoncé son parti sans donner les causes de sa mort.

“Nous vous informons du décès du président de notre parti, Mohamed Ben Omar, à 16h locales à l’hôpital national de référence de Niamey”, indique un communiqué du parti du défunt diffusé sur whatsapp.

“C’est avec un coeur ému que je viens d’apprendre ce jour le rappel à Dieu du ministre de l’Emploi Mohamed Ben Omar”, a tweeté le président nigérien Mahamadou Issoufou.

“L’Ambassade de France au Niger présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Mohamed Ben Omar, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale, et s’associe à leur douleur”, peut-on lire sur la page Twitter de cette représenation diplomatique.

Mohamed Ben Omar, né en 1965 à Tesker, dans la région de Zinder (centre-sud), dirigeait le Parti social démocrate (PSD), une formation alliée de la mouvance présidentielle, qu’il avait crée en 2015.

Ben Omar a été plusieurs fois député et ministre depuis 1999, notamment sous le régime de Mamadou Tandja (1999 à 2010) et l’actuel chef de l’Etat Mahamadou Issoufou en poste depuis 2011.

Il avait été un ardent défenseur de la modification constitutionnelle qui avait permis à Mamadou Tandja de prolonger son deuxième mandat de trois ans en 2009 mais celui-ci avait été renversé par une junte militaire quelques mois plus tard en février 2010.

Avant de créer le PSD, Mohamed Ben Omar militait au sein du Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), le parti du président-général Ibrahim Baré Maïnassara assassiné en 1999.

AFP