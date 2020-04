Congo : le budget 2020 baisse de moitié

Au Congo, le Conseil des ministres a adopté un nouveau budget rectificatif au regard de l’impact économique de l‘épidémie du Covid-19.

Le nouveau budget est de 1081 milliards de Francs CFA (un peu plus d’un milliar 700 millions de dollars), contre 2175 milliards de Francs CFA ( un peu plus de 3 milliards et demi de dollars) initialement. Ceci représente une baisse de 50,22 %.

Tributaire des recettes pétrolières, le pays subit de plein fouet la plongée des cours du brut. Tout compte fait les revenus pétroliers escomptés cette année sont de 531 milliards de F CFA contre 1 188 initialement attendu.

Du coup, la mauvaise tenue des cours du brut impactera négativement la croissance du pays projetée à moins de 9 % contre 1,2 % initialement attendus. De même, le déficit budgétaire devrait se situer à 13 % du PIB.

Pour autant, il est question de lutter contre la pandémie de la Covid-19 et limiter à leur simple expression les effets socio-économiques de cette maladie.

C’est pourquoi, le fond de lutte contre la Covid-19 déjà doté de 25 milliards de F CFA, recevra 100 milliards supplémentaires.

Du reste, il y a la construction en vue de deux nouveaux hôpitaux à Brazzaville et Pointe-Noire. Le fonds de national de soutien aux entreprises bénéficiera de 100 milliards de francs. Il a aussi été décidé une baisse des impôts pour les entreprises.