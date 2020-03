Le festival Argungu rouvre au Nigeria

Le festival international de pêche et de culture d’Argungu est l’un des événements culturels les plus célèbres du Nigeria.

Le spectacle qui attire des milliers de pêcheurs chaque année, a récemment eu lieu pour la première fois après une interruption de dix ans due aux troubles dans le nord du pays.

“Le fait que cet événement n’a pas eu lieu depuis dix ans a en fait suscité l’enthousiasme des gens qui ont travaillé très dur, coopéré avec le gouvernement pour nous donner trois jours passionnants”, a déclaré Lai Muhammed, Ministre de l’information et de la culture du Nigeria.

Le point central du festival est un concours de pêche traditionnelle dans les eaux boueuses de la rivière Sokoto, dont les plus belles prises sont ensuite fièrement exposées aux visiteurs.

Le festival, qui dure quatre jours, a été créé en 1934 pour symboliser la paix retrouvée entre les communautés d’Argungu dans l’ancien royaume de Kebbi et le califat voisin de Sokoto, qui se sont longtemps affrontés par des guerres et des razzias.

“Je suis très heureux d‘être ici aujourd’hui, car j’ai entendu parler du festival d’Argungu et je suis venu droit de Sokoto pour être témoin de ce qui se passe ici”, a temoigné Ademola Jamiu.

“Nous profitons vraiment du festival Argungu. Je suis de l‘État de Kebbi, du gouvernorat local de Birnin Kebbi. Nous sommes si nombreux ici et nous nous amusons”, a souligné Mansuru Abubakar.

Cette année, plusieurs personnalités dont le président Muhammadu Buhari, étaient présentes pour célébrer la reprise du festival.

Outre le concours de pêche, les habitants, pêcheurs et paysans, ont particpé à d’autres compétitions : attraper des canards,égorger des chèvres, et la course de pirogues entre autres.