Un restaurant de réfugiés à la conquête de Madrid [The Morning Call]

Coup de projecteur sur “Refusion”, un restaurant tenu par trois réfugiés qui rencontre un grand succès à Madrid. Le Trio, Hala et Alex et Yoli, originaire respectivement de Syrie, du Soudan et du Venezuela, dirige ce restaurant madrilène unique en son genre qui vise à changer la vie des réfugiés et à modifier la perception qu’ont les gens d’eux.