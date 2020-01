Au Soudan, des experts au chevet des lions à l'agonie

Des vétérinaires volent au secours des lions à l’agonie de Khartoum.

Four Paws, une équipe internationale de protection de la faune est arrivé récemment au Soudan pour examiner ces animaux en détresse.

“Le but de la visite ici, c’est avant de vérifier les animaux, c’est pourquoi nous sommes ici avec l‘équipe pour faire une évaluation de leur situation. Et ensuite que nous puissions – avec la coopération du département des animaux sauvages – effectuer des contrôles et voir avec les vétérinaires locaux ce que nous pouvons faire pour améliorer la condition des animaux”.

En dépit de soins urgents, l‘équipe a suggéré des solutions à long terme pour ces animaux agonisant. Ils envisagent également de faire le tour des zoo de la capitale.

“Notre intention et notre objectif sont de visiter d’autres zoos et d’aider, d’avoir des solutions à long terme pour cet animal ainsi que des premiers secours actuels et urgents, mais nous prévoyons de le faire dans d’autres endroits de Khartoum”, précis Dr. Amir Khalil, vétérinaire de Four Paws.

Ces lions vivant en captivité dans le parc d’Al-Qureshi souffraient depuis des semaines d’un manque de nourriture et de médicaments. Ce qui a entraîné une campagne en ligne pour les sauver.

En dépit de soins fournis après le lancement de la campagne, une lionne est décédée récemment. Les populations locales préoccupées par le sort de ces animaux en souffrance ont contribué en apportant de la nourriture et des articles médicaux.

Rappelons que les images de ces cinq fauves – quatre lionnes et un lion – avaient choqué de nombreux internautes et suscité une vive mobilisation sur les réseaux sociaux incitant les autorités à agir.

J’en appelle à la France! Par pitié, sauvez ces pauvres lions?Se trouvent dans le parc d’Al-Qureshi, dans le quartier aisé de Khartoum, au Soudan, où les riches mangent, eux, à leur faim! Une petite femelle vient de mourir! Merci Osman Salih d’alerter le monde!#SudanAnimalRescue pic.twitter.com/PSCVNUVJlr — Sandrine Nani (@Sandrine_Nani) January 20, 2020

Les lions sont une espèce « vulnérable », selon l’Union internationale pour la conservation de la nature. Leur population en Afrique a baissé de 43 % entre 1993 et 2014 et seulement 20.000 survivent aujourd’hui.