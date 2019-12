Marchés financiers de l'Afrique centrale : les nouveaux membres ont prêté serment

Arrimer les nouveaux mécanismes au fonctionnement de la commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale.

En installant ses douze nouveaux commissaires, la Commission actualise ses données internes pour les arrimer aux changements intervenus dans les différents pays et institutions que représentent ces derniers au sein de l’organisation.

Les Tchadiens Abakar Malla Mourcha, Caroline Idrissou Née Belingar, Constant Kebeng Koulieng, Ali Oumar Ziber, Jean-Paul Nendigui ; les Camerounais Félix Ndzié, Mohamadou Bachirou, Thierry Vincent Paul Dzou Mbella ; l’Equato-Guinée Pascual Mvo Mangue et le Gabonais Emmanuel Gacyen Mouely Mouanga ont prêté serment le lundi 16 décembre 2019 devant la Cour de Justice communautaire siégeant en audience ordinaire à Ndjamena au Tchad.

''Nous apporterons notre expertise à la prise de décision que le collège prendra sur tous les dossiers que de nombreuses entreprises déposent pour solliciter l'entrée en bourse par exemple...''

Chacun des voouveaux Commissaires a « juré solennellement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre et promouvoir, en toute indépendance, le bon fonctionnement et les intérêts du marché Financier Régional, de la bourse Régionale et de leurs instances, dans le respect des dispositions » réglementaires, aussitôt la présentation de chaque profil socio-professionnel.

Nommés pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois, ces experts devront s’assurer de la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières; de l’information des investisseurs et du bon fonctionnement du Marché entre autres.

La commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale est l’unique régulateur du secteur dans la sous-région.

Elle s’est à ce stade lancé dans la mise en place d’une structuration associative des intermédiaires du marché à l’échelle de l’Afrique Centrale, ainsi que l’élaboration d’un cadre de concertation des différents acteurs du processus économique.