Idriss Elba fait citoyen d'honneur de Sierra Leone

Les autorités de Sierra Leone ne s’en cachent pas. Ils voudraient que l’image de l’acteur britannique redonne au pays sa réputation internationale ternie par des décennies de troubles politiques.

En plus de la nationalité donc, Idriss Elba est chargée d‘être l’ambassadeur de la Sierra Leone à travers le monde.

“Afin d‘être capable de dire au monde que la Sierra Leone est prête pour le business. Aujourd’hui, je suis honoré, au nom de cette nation, de vous accepter comme un frère, un fils du pays en vous remettant ceci, en vous remettant le passeport diplomatique d’ambassadeur,” a déclaré, Julius Maada Bio, président de la république de Sierra Leone.

Dans une brève adresse, le comédien a remercié son hôte de lui avoir permis d’obtenir la nationalité de son père tout en regrettant n’avoir jamais pu visiter le pays plus jeune du fait des difficultés économiques de ses parents et plus tard de la guerre.

La première mission d’Idriss Elba est de polir l’image de la Sierra Leone et de l’aligner à la sienne. Le Britannique a été élu l’homme le plus sexy de la planète en 2018 par People Magazine.