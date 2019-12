Mondial des clubs : ça coince encore pour les Africains

Pour la sixième année consécutive, le représentant de l’Afrique à la Coupe du monde des clubs est éliminée dès son premier match. L’Espérance de Tunis a été battue samedi en quart de finale par Al-Hilal.

Un match et puis s’en va, c’est devenu une habitude chez les représentants du continent au Mondial des Clubs. Et l’Espérance de Tunis n’a pas fait exception cette année à Doha, au Qatar.

Comme l’année dernière, les champions d’Afrique ont été sortis en quart de finale par ceux d’Asie, Al Hilal d’Arabie Saoudite. C’est la sixième élimination de suite pour un club africain en quart de finale de la Coupe du monde des Clubs dont aucun n’a plus atteint le dernier carré depuis 2013.

Retour également sur le verdict en faveur de la CAF dans le différend qui l’oppose à Lagardere Sports sur un contrat médias et marketing. Une affaire sans doute loin d‘être terminée et dont nous parlons avec le journaliste et consultant en marketing sportif, le Camerounais Frank Ghislain Onguéné.

Et enfin, nous parlons du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue européenne des Champions effectué ce lundi à Nyon, en Suisse. Un tirage qui nous réserve de très belles affiches avec notamment les gros chocs entre le Real Madrid et Manchester City et aussi Atlético de Madrid-Liverpool. Toutes les affiches sont à retrouver dans cette émission.