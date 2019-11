RDC – Ouganda : la sécurité, grand enjeu des routes transfrontalières en vue

La RDC et l’Ouganda entendent construire des routes transfrontalières. Question de multiplier les échanges commerciaux, mais également d’intensifier le combat contre des groupes armés dont grouillent leurs frontières.

Félix Tshisekedi n’est pas rentré bredouille de sa visite le week-end dernier à Kampala. Le chef de l‘État de RDC et son homologue ougandais Yoweri Museveni ont discuté et convenu de la promotion des échanges commerciaux (plus de 513 millions de dollars en 2018) entre leurs pays.

Des transactions dont la réalisation dépend en grande partie des voies de communication. Et la première idée, c’est la construction de routes au service des deux États.

Le communiqué final sanctionnant la rencontre des deux dirigeants fait état entre autres de la construction des routes Mpondwe-Beni (977 km), Goli-Bunia (181 km) et Bunagana-Rutshuru (24 km), soit une distance totale de 1200 kilomètres.

Dans un contexte où la RDC et l’Ouganda subissent quasi quotidiennement les assauts des groupes armés dont les ADF les routes devraient faciliter la circulation des soldats et aider favoriser le rapide accès des populations aux services sociaux de base (hôpitaux, écoles, etc.).

« Il s’agit de commerce, de sécurité sociale et de sécurité sociale. Pour garantir la sécurité, vous avez besoin de routes permettant aux soldats de se déplacer facilement. Mais cela peut aussi aider les gens à se déplacer vers les hôpitaux », a par exemple déclaré le président ougandais.

Les ministres des Affaires étrangères, des Infrastructures et des Finances des deux pays devraient se réunir d’ici deux mois pour mettre en place un chronogramme de construction des routes.