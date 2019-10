Tour cycliste du Cameroun : l'Algérie remporte la 19e édition

La course n’a pas été facile les Algériens lors de la dernière étape du Grand Prix cycliste Chantal Biya 2019.

Avec Azzédine LAGAB en tête du peloton, les attaques se sont multipliées entre Sangmelima et Yaoundé. Sur 166 kilomètres du parcours, Camerounais, Rwandais et même Slovaques ont donné du fil à retordre aux Fennecs d’Algérie, qui ont su répondre pour garder la tunique jaune de leur leader à l’arrivée à Yaoundé.

Dans la capitale camerounaise, madame Chantal Biya a tenu à remettre elle-même le 19e trophée du Grand Prix Cycliste qui porte son nom à Azzédine LAGAB (32 ans) qui a occupé la première marche du podium avec avec un temps de 13 heures 08 minutes 42 secondes au classement général. L’Agérie remporte deux étapes sur les quatre, et s’adjuge le maillot le plus convoité de la compétition. Le Cameroun et son leader Kamzong Abossolo n’ont pas brillé de tout leur feu au cours de cette édition.

« On n’a pas gagné l’étape aujourd’hui et à cette 19e édition, je pense qu’on est un peu déçus, mais on va se remettre pour préparer l’édition de l’année prochaine. Les moyennes ont été vraiment très fortes, parce qu’on a fait la première étape à plus de 45 km/h, l’étape où nous on n’a pas fait la reconnaissance. Il y a eu l’étape d’Ebolowa qui a aussi roulé. Et je pense que les équipes étaient à la fin de saison, elles étaient préparées et l’Algérie notamment qui est venue chercher les points pour aller aux Jeux olympiques ».

C’est donc le Kassaman, l’hymne national Algérien qui a retentit à la fin de la compétition sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Outre le pays hôte, Cameroun, cette compétition (du 14 au 21 octobre) a vu la participation des cyclistes venant de l’Algérie, du Rwanda, de la France, des Pays-Bas et de la Slovaquie.