Pétrole : les ambitions de l'Afrique [Business Africa]

Défi de la modernisation des industries africaines du pétrole, l’organisation des producteurs de pétrole africains veut davantage s’imposer sur le marché mondial.

C’est un défi auquel font face les pays membres de l’Organisation des producteurs de pétrole africains APPO, réformée en 2013. Celui de s’imposer comme un acteur incontournable et stratégique dans les secteurs énergétique, pétrolier et gazier aux échelles continentale et mondiale.

Ce qui implique la modernisation des infrastructures pétrolières, et une judicieuse répartition des ressources issues des différentes exploitations entre autres.

Dans ce programme, les éclairages sur l’APPO par téléphone de Mahaman Laouan Gaya, le secrétaire général de l’organisation depuis Brazzaville, au Congo.