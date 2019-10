Dangote – Gates : quel est le point commun entre les deux milliardaires ?

Troisième fortune du monde, Bill Gates a tenu mardi des propos très élogieux à l‘égard de l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, l’Africain le plus riche. En raison des points que les deux ont en commun. En voici le principal.

Si Bill Gates (63 ans) est l’aîné d‘à peine une année d’Aliko Dangote, le premier point commun entre les deux milliardaires, c’est qu’ils ont débuté les affaires presque au même moment, c’est-à-dire à la fin des années 1970.

« Nous avons tous deux démarré des entreprises prospères à la fin des années 1970 », a déclaré Bill Gates dans un article intitulé « How I cemented my friendship with Aliko Dangote » (Comment j’ai cimenté mon partenariat avec Aliko Dangote) publié lundi sur son site Gatesnotes.com.

Un partenariat conclu en 2016 à travers leurs fondations. Cette année-là, la Dangote Foundation et la Bill & Melinda Gates Foundation avaient signé un accord de 100 millions de dollars afin de réduire la malnutrition au Nigeria. Ce pays où comme dans bien d’autres États africains, plus de la moitié d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année faute de nourriture suffisante ou d’alimentation riche en nutriments nécessaires à la croissance.

C’est donc dans le dessein de combattre ce phénomène facteur aggravant du sous-développement que l’homme le plus riche d’Afrique et la troisième personne la plus riche du monde ont décidé d’agir ensemble.

Pour Bill Gates, la philanthropie est leur deuxième point commun. Et c’est le principal. « Pour notre deuxième acte de la vie, nous avons tous deux choisi de créer des fondations visant à améliorer la santé et l‘éducation. Aliko Dangote comprend cela, et c’est pourquoi il s’est engagé à faire des progrès dans son pays d’origine. Melinda (son épouse) et moi avons de la chance de l’avoir comme partenaire (et ami!) pour améliorer la santé », a déclaré Gates à propos de l’engagement de Dangote.

« Gates au service de l’Afrique »

Des éloges à la mesure des œuvres philanthropiques du Nigérian. L’année dernière, le magazine britannique en ligne « Richtopia » le classait sixième personne la plus généreuse au monde. Grâce notamment à des œuvres philanthropiques menées par le truchement de la « Dangote Foundation », créée en 1993.

Mais Dangote est loin d’oublier ce qu’a fait l’Américain dans son pays ou en Afrique. « La rencontre avec Bill a fait de moi une personne totalement différente. À vrai dire, il n’a rien à voir avec nos problèmes au Nigeria ou sur le continent africain, …. Et pourtant, il met son argent, son âme, vraiment tout au service de l’humanité en général et de l’Afrique en particulier », a répondu Dangote lors des Goalkeepers 2019(du 24 au 25 septembre), une rencontre initiée en marge de l’assemblée générale des Nations unies pour, entre autres, évaluer le progrès réalisés dans le cadres des objectifs du développement durable.

Selon des études de cette année, Bill Gates avec une fortune de 96,5 milliards de dollars, est la troisième personne la plus riche au monde derrière son compatriote Jeff Bezos (160,2 milliards) et le Français Bernard Arnault (100 milliards).

Quant à Aliko Dangote, il est la centième fortune du monde et la première en Afrique avec plus de 16 milliards de dollars d’espèces sonnantes et trébuchantes dans son porte-monnaie selon le magazine Forbes.