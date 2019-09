Les obstacles à l'entrepreneuriat en Afrique

Avec une population de plus de 1,3 milliard d’habitants et une abondance de ressources naturelles, le continent africain offre aux entrepreneurs un espace propice au développement des entreprises.

L’Afrique est connue pour ses immenses ressources naturelles : 97 % des réserves mondiales de cuivre, 80 % de celles de coltan, 57 % d’or, 23 % d’uranium et de phosphate, 60 % de phosphate. Les jeunes Africains veulent créer des entreprises. En fait, les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de 50 % des 1,3 milliards d’habitants du continent.

Si vous vous souvenez bien, le Cameroun a récemment découvert 300 nouveaux gisements de minerais dans dix de ses régions.

La découverte des différents minéraux est le fruit de cinq années de recherches et d‘études menées par des experts camerounais avec le concours de la Banque mondiale. Les nouvelles mines vont de l’or, au zinc, des terres rares, à l’uranium, du nickel et du rutile au manganèse.

Avec l’arrivée des technologies de l’information et de la communication (mobile, Internet, réseaux sociaux) et les succès des jeunes entrepreneurs, nous assistons à une nouvelle révolution, celle de l’entrepreneuriat. Cependant, il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent des solutions innovantes et ce fait présente des opportunités dont beaucoup de start-ups peuvent tirer profit.

La façon de faire des affaires sur le continent et les facteurs qui peuvent contribuer à son succès varient d’un pays à l’autre. Une certaine éthique des affaires peut s’appliquer aux pays qui se trouvent dans la région subsaharienne, une région qui compte plusieurs pays dont l‘économie mondiale connaît la croissance la plus rapide.

L’accès au financement est sans doute la plus grande menace pour les entrepreneurs du monde entier. Et plus important encore pour l’entrepreneur africain passionné qui finira très probablement par abandonner ses rêves et ses projets parce qu’il ne peut pas obtenir le capital approprié.

Africanews s’est récemment entretenu avec un entrepreneur du digital en Afrique. Son entreprise, Vi1dealer, est un marché communautaire local basé à Lubumbashi, en RD Congo, ciblant les acheteurs et vendeurs locaux, pour l’achat et la vente de produits usagés, voitures, vélos, biens immobiliers, appartements, meubles, mobiles, tablettes, ordinateurs, et tous produits électroniques.

Junior Kiluba a déclaré que la plate-forme crée de la valeur pour ceux qui vendent quelque chose en ajoutant qu’elle est conçue pour la population locale, hommes et femmes, ou la ménagère qui n’a pas assez de budgets.