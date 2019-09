Cameroun – Crise anglophone : enfin le message du Graal ?

Dans son adresse à la Nation, le président camerounais Paul Biya a promis mardi un « grand » dialogue afin de trouver des solutions idoines et durables à la crise anglophone. Une grande annonce certes, mais qui pourrait ne pas produire les résultats escomptés.

Yaoundé, Douala, Buea, Bamenda, Bertoua, Maroua, …. En cette soirée du mardi 10 septembre 2019, c’est tout le Cameroun ou presque qui était devant le petit écran pour écouter en direct du Palais présidentiel d’Etoudi à Yaoundé, le message à la Nation de Paul Biya.

Avare de ce genre d’exercice, le chef de l‘État camerounais a toujours donné à son peuple l’image d’un lion qui ne rugit que devant une proie. Surtout face à une menace. La menace, c’est celle qui pèse sur l’unité nationale depuis 2017, date à laquelle ont débuté les affrontements armés entre les forces de sécurité et les groupes armés proches des séparatistes anglophones déterminés à faire sécession.

Mais Paul Biya voudrait changer de stratégie pour obtenir par le dialogue ce qu’il n’a pas pu obtenir par les armes. « J’ai décidé de convoquer, dès la fin du mois en cours, un grand dialogue national qui nous permettra (…) d’examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-ouest et du Sud-ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre Nation », a déclaré le président camerounais.

Attendu par de nombreux observateurs dès l’annonce par la télévision nationale dans la mi-journée, ce message était censé être celui de l’espoir. Tant de nombreux observateurs s’attendaient à beaucoup d’annonces.

Mais « il n’a rien dit de concret », a lancé un internaute sur Twitter. Et à peine venait-il de clore son propos que la toile s’est inondée de réactions similaires. « Il n’a toujours pas compris le problème. Donc, je n’attendais pas mieux de lui », a tweeté un autre internaute.

