Nigeria : libération sous caution pour le chef des chiites

C’est peut-être la fin d’un long calvaire pour Ibrahim Zakzaky et d’un rude combat pour ses avocats. Le dirigeant chiite nigérian et son épouse ont finalement a été autorisés par la justice à se rendre en Inde pour se faire soigner.

Il s’agit d’une libération sous caution mais qui devrait faire baisser la tension après des mois de manifestations parfois sanglantes pour réclamer la libération du religieux en détention depuis décembre 2015. Une décision accueillie avec beaucoup de soulagement les avocats du couple.

“Notre demande était, comme l’a dit M. Falana le 29 juin, que les requérants avaient besoin d’une intervention médicale immédiate et urgente à l‘étranger, en particulier à l’hôpital Medanta de New Delhi, en Inde. Et le tribunal a reconnu que les requérants devraient, je veux dire que Mallam et son épouse, devraient pouvoir bénéficier des traitements médicaux internationaux demandés et qui devraient être immédiats, mais sous la supervision de l‘État”, a fait savoir Maréchal Abubakar, avocat de la défense.

Un point sur lequel s’accordent désormais la défense et le procureur, Dari Bayero. “Aujourd’hui, le tribunal a examiné le rapport médical et déclaré qu’il était convaincu que, d’après l‘état du rapport médical, Mallam avait réellement besoin de soins médicaux”, a indiqué M. Bayero.

Mais, à l’heure actuelle, rien n’est encore définitif. La famille des accusés attend toujours de connaître les conditions de la libération sous caution alors que l’accusation dit étudier le jugement pour voir si elle va faire appel ou non. Ce que la défense veut coûte que coûte éviter.