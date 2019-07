RDC – Football : Claude Makélélé bientôt à la tête des Léopards ?

Le sort du coach Florent Ibenge sur le banc des Léopards au centre des supputations en République démocratique du Congo. Après la contre-performance de l‘équipe nationale congolaise à la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Egypte, certains Congolais ne vendent plus cher la peau de leur coach. Et pour le remplacer, un nom circule : celui de l’ancien milieu des Bleus, Claude Makélélé.

La rumeur est d’autant plus insistante que Claude Makélélé séjournait en début de semaine à Kinshasa, la ville qui l’a vu naître. Un séjour au cours duquel il a même rencontré le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, au palais présidentiel. Si certaines sources situent les discussions entre les deux hommes autour d’un projet d‘école de football que l’ancien footballeur voudrait construire, d’autres insistent sur le fait que Claude Makélélé fait partie des favoris pour s’installer sur le banc des Léopards.

Cette version est très vite contestée par la Fédération congolaise de football. Contacté par le site France Football, le patron de la fédération a assuré que « rien n’est décidé à propos d’Ibenge, que je dois prochainement rencontrer. Ensuite, si on doit engager un nouveau sélectionneur, ce choix revient à la fédération, et ce qui m’intéresse, ce sont les compétences, et pas d’avoir un nom, martèle le dirigeant. Que les choses soient claires : je n’accepterai pas d’ingérence gouvernementale concernant le choix du sélectionneur. »

Pour l’heure, le coach Florent Ibenge a échappé à la valse d’entraîneurs qui a rythmé les dernières semaines de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais son bilan est loin d‘être un atout. Les Léopards ont été sortis en huitièmes de finale par Madagascar (2-2, 2-4 aux t.a.b.) après avoir terminé à la troisième place du groupe A. Ils ont également été sortis du top 50 du dernier classement FIFA se contentant désormais de la 56e place.