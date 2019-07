CAN 2019 : le message du président Ouattara aux Éléphants de Côte d'Ivoire

Les Éléphants de Côte d’Ivoire qualifiés pour les quarts de finale de Coupe d’Afrique des Nations en Égypte rêvent d’un troisième sacre continental.

Et malgré des moments de frayeur lors de leur huitième de finale contre le Mali, ils peuvent compter sur le soutien de leur président. Au sortir d’une audience avec son homologue français mardi, Alassane Ouattara a félicité ses compatriotes et s’est risqué à des pronostics quelque peu orientés.

“Ecoutez, je suis désolé pour mes frères maliens, mais je suis un homme heureux, et maintenant nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé, et je souhaite que les Éléphants continuent. J’avais déjà eu l’occasion d’apporter deux coupes en Côte d’Ivoire à savoir 1992 quand j‘étais Premier ministre et en 2015. J’espère qu’il n y a jamais deux sans trois !”

Traduction en terme politique, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations est compatible avec la présence d’Alassane Ouattara au pouvoir.

Une intuition que les coéquipiers de Serge Aurier vont devoir confirmer dès ce jeudi face à l’Algérie.

Des Fennecs que les Ivoiriens connaissent bien. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à 7 reprises en phase finale de la CAN. Et le bilan est en faveur des Éléphants qui comptent trois victoires, deux défaites et deux matchs nuls.

En cas de succès de l’Algérie, le bilan sera équilibré. En cas de victoire de la Côte d’Ivoire, elle prouvera sa suprématie.