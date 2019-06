CAN 2019 : le Nigeria et l'Égypte en huitièmes de finale

Le Nigeria et l‘Égypte sont les deux premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Ils peuvent être imités par le Sénégal ou l’Algérie qui s’affrontent ce soir dans le premier gros choc de ce tournoi.

Carton plein pour le Nigeria et l‘Égypte. Les deux équipes ont décroché les deux premiers tickets pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Égypte 2019). Les Super Eagles ont validé leur qualification après leur succès 1-0 devant la Guinée, le deuxième dans cette CAN. L’Unique but de la partie a été inscrit par Kenneth Omeruo à la 73ème minute.

Les #SuperEagles filent en huitièmes, la Guinée en grand danger



Des coulisses au match, revivez de l’intérieur cette rencontre du groupe B pic.twitter.com/LCuWpAfdKv — CAF (FR) (@caf_online_FR) 26 juin 2019

Avec 6 points au compteur, le Nigeria est d’ailleurs certain de terminer premier du groupe B alors que la Guinée devra aller chercher sa qualification lors de la dernière journée. Ce sera contre le Burundi. Les Intamba mu Rugamba (Hirondelles) sont, de leur côté, dans l’obligation de s’imposer ce jeudi devant Madagascar pour maintenir intactes leurs chances de qualification. Une qualification que les Bareas malgaches pourraient valider en cas de succès après leur match nul inaugural contre le Sily National de la Guinée.

Quant à l‘Égypte, elle a validé sa qualification en venant à bout de la RDC (2-0). Une victoire qui complique la situation des Léopards déjà battus sur le même score lors de la première journée. Une période aura suffi aux Pharaons pour plier la rencontre. D’abord par El Mohammady à la 25ème minute, puis par celui que tout le monde attendait, Mohamed Salah, qui enfonce le clou juste avant la pause pour son premier but dans cette CAN. Mais le pays-hôte devra aller chercher la première place lors de la dernière journée et un match sans doute pas facile devant l’Ouganda.

Les Cranes qui ont été contrariés par une belle et accrocheuse équipe du Zimbabwe. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) quelque peu flatteur pour les Ougandais qui ont pourtant ouvert le score à la 12ème minute par Emmanuel Okwi, pour sa deuxième réalisation dans ce tournoi dont il devient co-meilleur buteur après deux journées avec le Béninois Mickaël Poté. Khama Billiat a ensuite égalisé à la 40ème minute pour maintenir en vie les Warriors dans ce groupe A. Ce qui laisse les cartes ouvertes pour la troisième journée avec trois équipes qui peuvent encore espérer rejoindre l‘Égypte en huitièmes de finale.

Retour sur la deuxième journée INTENSE du groupe A… ⚽⚡#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/BgZ0gmA3Wq — CAF (FR) (@caf_online_FR) 27 juin 2019

Sénégal-Algérie, choc de favoris

Désormais, tous les regards sont braqués vers le choc des titans du groupe C entre le Sénégal et l’Algérie. Il s’agit de la première grosse affiche de cette Coupe d’Afrique des nations. L’enjeu reste bien sûr la première place du groupe C. Et les Lions pourront compter sur le retour de leur star, Sadio Mané, suspendu lors de la première journée pour cumul de carton. Une bonne nouvelle pour le coach Aliou Cissé. « Le retour de Sadio Mané peut nous apporter un plus. Avoir un joueur comme lui, c’est un plus pour notre effectif, c’est un plus pour notre groupe. Il fait partie aujourd’hui de nos leaders et il est prêt à intégrer l‘équipe nationale du Sénégal », se réjouit le sélectionneur sénégalais, qui ne considère pas ce duel de favoris comme décisif.

Mais le retour de Sadio Mané n‘ébranle pas le patron du banc algérien, Djamel Belmadi. Le technicien algérien s’attend tout de même à un beau duel. « Ce match contre le Sénégal, évidemment, est un match attendu par tout le monde puisque ce sont deux équipes avec un certain potentiel, des équipes qui ont bien démarré déjà dans leur groupe, qui ont bien démarré cette compétition, avec des individualités ici et là », pense l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille qui, comme son homologue sénégalais, refuse de considérer cette rencontre comme décisive.

PROGRAMME :

Madagascar 14:30 Burundi

Sénégal 17:00 Algérie

Kenya 20:00 Tanzanie