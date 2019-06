Les Journées européennes du développement se penchent sur la lutte contre les inégalités

La 13ème édition des Journées européennes du développement a été lancée ce mardi 18 juin à Bruxelles, en Belgique, sous le thème : Lutter contre les inégalités : construire un monde qui n’abandonne personne.

Faire de la promotion de l’inclusion et de l’égalité un catalyseur des progrès vers un développement mondial durable, c’est l’objectif des Journées européennes du développement qui ont débuté mardi à Bruxelles, en Belgique.

La rencontre réunit quelque 8 000 participants internationaux, politiques, économiques et non-gouvernementaux qui, pendant deux jours vont échanger autour du thème : Lutter contre les inégalités : construire un monde qui n’abandonne personne. « Le thème de cette 13e édition des Journées européennes du développement montre que nous avons aussi un souci commun : C’est la lutte contre les inégalités. C’est un défi majeur et persistant au sein et entre les nations », indique le président sénégalais Macky Sall.

Mais comment ne pas être laissé en rade dans un monde qui continue à faire face à des disparités dans la répartition des revenus, par exemple ? Des recherches effectuées par des experts montrent les inégalités grandissantes minent la démocratie, même dans les pays les plus développés du monde. « Le monde comprend enfin que nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n‘était. Comme j’ai l’habitude de le dire, les gros poissons ont besoin de petit poissons et inversement. Heureusement, ils commencent maintenant à comprendre que s’ils ne font rien, les gens vont prendre leurs initiatives », soutient Princess Abze Djigma, participante.

Inverser la courbe des inégalités pour trouver un équilibre parfait, le défi est aussi énorme que les préoccupations soulevées dans ces Journées Européennes du développement.

Mais le monde du développement sera-t-il en mesure de proposer des solutions pour faire face à cette crise mondiale lors du forum de deux jours ?