Le président Bongo reçoit son homologue ivoirien à Libreville

Quatre ans qu’Alassane Ouattara avait foulé le sol Gabonais. Ce mercredi 15 mai, le président ivoirien était de passage à Libreville pour une visite de travail mais aussi d’amitié.

Alassane Ouattara s’est dit ravi de retrouver son homologue en pleine forme.

“Les liens personnels que j’ai avec le président Ali Bongo, et voir qu’il a bien récupéré, qu’il est en forme est un bonheur. Je suis particulièrement heureux des moments que nous venons de passer ensemble.”

Les deux chefs d‘État ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et Abidjan, mais également sur les questions de paix, de sécurité et de développement des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l’Ouest.

“La situation entre les deux zones, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, sur les questions monétaires qui sont importantes aujourd’hui et que lui et moi avons donc souvent évoquées. Nous avons parlé de la paix sur le continent, nos inquiétudes quant à l’évolution en Libye, en Algérie, au Soudan”, a ajouté Alassane Ouattara.

Je suis très heureux d’avoir revu mon ami et frère PresidentABO . Nous avons eu un excellent entretien. pic.twitter.com/Leod1Q0FYz — Alassane Ouattara (AOuattara_PRCI) 15 mai 2019

Cette visite est la 2ème d’un chef d‘État en l’espace d’une semaine après celle du président togolais, Faure Gnassingbe.

Ali Bongo que l’on dit encore convalescent suite à son AVC a intensifié son rythme de travail, et reçu en audience certains ambassadeurs accrédités à Libreville lundi dernier.

Avec AFP