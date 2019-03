Les Africains brillent au marathon de Los Angeles

Plus de 24 000 coureurs sur la ligne de départ du marathon de Los Angeles et au final, c’est toujours le Kenya et l‘Éthiopie qui raflent la mise.

Dimanche, l‘Éthiopienne Askale Merachi a survolé le tableau dame en établissant le record de la course avec un chrono de 2 heures 24 minutes et 11 secondes devant les Kényanes Cynthia Jerop et Lucy Karimi.

Women’s Elite runners from the #LAMarathon winners take the stage!! The winner, Askale Merachi, is from Ethiopia and set a course record!!! Congratulations!! ABC7 ABC pic.twitter.com/MDesLHYekl — Natalie Brunell (@natbrunell) March 24, 2019

Chez les messieurs, la bataille a été plus rude entre le vainqueur du jour Elisha Barno et son compatriote John Korir.

Les deux Kényans se sont tutoyés tout au long des 42 kilomètres. Avec un Barno endurant. Il a dépassé Korir à 150 mètres de l’arrivée pour s’imposer en 2 heures 11 minutes 46 secondes, soit seulement sept secondes devant son dauphin.

Le podium sur le tableau masculin est complété par le Mexicain Juan Luis Barrios.