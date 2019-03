L'Angola récupère 3,35 milliards de dollars de ses actifs

L’Angola a déclaré que son fonds souverain, Fundo Soberano d’Angola; avait récupéré 3,35 milliards USD d’actifs gérés par le cabinet Quantum global investment management AG. Une structure proche de José Filomeno dos Santos, le fils de l’ancien président José Eduardo Dos Santos, rapporte l’agence Bloomberg relayant un communiqué du procureur de la République.

Désormais le fonds souverain d’Angola contrôle «tous les actifs financiers et non financiers», du pays. Les actifs financiers sont estimés à une valeur de 2,35 milliards de dollars d’actifs, gardés dans les banques britanniques et mauriciennes.

Conséquence, l’abandon des charges retenues contre le directeur général de Quantum Global, Jean-Claude Bastos de Morais, qui a été libéré de prison, d’après le bureau du procureur de la République.

Depuis son arrivée au pouvoir , le président angolais, Joao Lourenco, s’est engagé à récupérer des milliards d’actifs de l‘État volés ou détournés, avant son entrée en fonction en 2017.