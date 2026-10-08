Le solaire, alternative au réseau électrique peu fiable du Nigeria [Business Africa]

La crise énergétique au Nigeria fait naître un marché en pleine expansion pour le solaire décentralisé. Des millions d’entreprises dépendent encore de générateurs au diesel et à l’essence, très coûteux, car l’instabilité du réseau électrique perturbe leurs activités et fait grimper les coûts.

La crise énergétique au Nigeria fait naître un marché en pleine expansion pour le solaire décentralisé. Des millions d’entreprises dépendent encore de générateurs au diesel et à l’essence, très coûteux, car l’instabilité du réseau électrique perturbe leurs activités et fait grimper les coûts.

PowerGen mise sur le fait que le solaire et les mini-réseaux peuvent fournir une électricité plus fiable à grande échelle. Dans un entretien accordé à Business Africa, Connor Shine, directeur chez Delphos, a discuté des capacités du solaire commercial à rivaliser avec les générateurs, de la façon dont l'opération PowerGen gère le risque de change et s'est demandé si ce modèle pourrait être reproduit sur d’autres marchés africains.

Gérer le risque de change

La volatilité des devises est l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les investissements dans les énergies propres à travers l’Afrique.

Pour les entreprises qui investissent dans des infrastructures solaires, la dépréciation des devises locales peut augmenter le coût des équipements importés et compliquer le remboursement des financements libellés en dollars.

Shine a expliqué la manière dont Delphos avait structuré son financement pour gérer ces risques de change dans le cadre de l’opération PowerGen, soulevant ainsi une question plus large : des modèles de financement similaires pourraient-ils contribuer à accélérer les investissements dans l’énergie décentralisée sur d’autres marchés africains ?

Des pays comme le Kenya, le Ghana et la République démocratique du Congo cherchent aussi à élargir l’accès à une électricité fiable, ce qui ouvre des perspectives pour des solutions énergétiques décentralisées.

Le Togo et la Russie renforcent leurs liens

Après 65 ans de relations diplomatiques, le Togo et la Russie intensifient leur coopération économique.

Les deux pays ont récemment tenu la première réunion de leur commission intergouvernementale conjointe au Palais des Congrès de Lomé.

Les échanges commerciaux restent modestes, mais les deux parties étudient les possibilités d’élargir leurs investissements et leurs liens économiques.

Il reste une question centrale : un resserrement des relations politiques peut-il se traduire par des opportunités commerciales significatives pour le Togo et l’Afrique de l’Ouest ?

La fracture numérique en Afrique se réduit

La transformation numérique de l’Afrique s’accélère. Selon la GSMA, 83 % des Africains connectés surfent désormais tous les jours sur Internet.

Parallèlement, la fracture en matière de couverture mobile sur le continent est passée de 50 % en 2016 à moins de 15 % aujourd’hui, grâce à des investissements soutenus dans les télécommunications.

À mesure que la connectivité se développe, le prochain défi consiste à transformer cet accès numérique accru en opportunités économiques plus larges.