La RDC et le Rwanda ont soumis un projet de proposition de paix

Un responsable américain a déclaré lundi sur les médias sociaux, que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont soumis un projet de proposition de paix.

La rédaction de ce texte intervient dans le cadre du processus dirigé par les États-Unis qi pourrait mettre fin aux combats dans l’est de la RDC.

Le conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Massad Boulos, a déclaré sur les médias sociaux qu'il saluait le projet de texte "reçu à la fois du Congo et du Rwanda", le qualifiant d***'"étape importante"***.

Les détails du projet n'étaient pas immédiatement clairs, notamment s'il propose de faciliter l'accès des États-Unis aux minerais essentiels de la région, ce que le président congolais Félix Tshisekedi a mentionné en échange de l'aide des États-Unis pour calmer les hostilités.

Le conflit qui dure depuis des décennies dans l'est du Congo s'est intensifié en janvier, lorsque les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de la ville stratégique de Goma, puis de la ville de Bukavu en février. Les combats ont fait quelque 3 000 morts et font craindre une guerre régionale plus étendue.