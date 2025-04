Yémen : au moins 38 morts après des frappes américaines sur un port

Au moins 38 personnes ont été tuées alors que des dizaines d’autres ont été blessées, après les frappes américaines sur le port pétrolier de Ras Isa, le long de la mer Rouge, au Yémen. Bilan publié vendredi matin par les rebelles houthis.

C’est l’attaque la plus meurtrière depuis le début des frappes américaines ordonnées par Donald Trump le 15 mars.

Des secouristes et des civils travaillant dans le port figurent parmi les victimes selon les rebelles. Ils dénoncent une ‘’ agression totalement injustifiée et une violation flagrante de la souveraineté et de l'indépendance du Yémen’’.

Dans un communiqué, le Commandement central a déclaré que "les forces américaines ont pris des mesures pour éliminer cette source de carburant pour les terroristes houthis soutenus par l'Iran et les priver des revenus illégaux qui financent les efforts des Houthis pour terroriser toute la région depuis plus de 10 ans".

"Cette frappe n'était pas destinée à nuire au peuple du Yémen, qui souhaite à juste titre se débarrasser du joug de l'asservissement des Houthis et vivre en paix", a ajouté le communiqué.

Soutenus par l’Iran selon Washington, les Houthis contrôlent Sanaa, la capitale du Yémen depuis 2015.