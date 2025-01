RDC : avec l'avancée du M23, des populations fuient vers le Rwanda

Dans l'Est de la République démocratique du Congo, des centaines de personnes ont tenté de fuir vers le Rwanda ces dernières heures.

Les combats font rage entre l'armée régulière et les rebelles du M23 pour le contrôle de la ville de Goma. Les affrontements ont fait 13 morts parmi les casques bleus et les forces étrangères ; la RDC a rompu ses relations diplomatiques avec le Rwanda, soutien du M23. Les populations redoutent le pire.

Le groupe rebelle a réalisé d'importants gains territoriaux le long de la frontière avec le Rwanda ces dernières semaines, se rapprochant de Goma, la capitale provinciale d'environ deux millions d'habitants et un centre régional pour la sécurité et les efforts humanitaires.

Des experts congolais, américains et des Nations unies accusent le Rwanda de soutenir le M23, composé principalement de Tutsis ethniques ayant fait défection de l'armée congolaise il y a plus de dix ans.

Ce groupe fait partie d'environ 100 groupes armés qui luttent pour un territoire dans cette région riche en minerais, où un conflit de longue date a engendré l'une des plus grandes crises humanitaires au monde.

Plus tôt dans la semaine, les rebelles ont pris le contrôle de Sake, située à 27 kilomètres de Goma, alimentant les craintes que la ville ne tombe prochainement.

L'armée congolaise a déclaré samedi avoir repoussé une offensive du M23 avec l'aide de forces alliées, notamment des troupes de l'ONU et des soldats de la Mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en RDC, également appelée SAMIDRC.

Deux casques bleus sud-africains ont été tués vendredi, tandis qu’un soldat uruguayen a été tué samedi, selon un responsable de l’ONU s’exprimant sous couvert d’anonymat, car non autorisé à parler publiquement de la situation.

De plus, trois casques bleus malawites ont été tués dans l'est de la RDC, a indiqué samedi l'ONU au Malawi.

Sept soldats sud-africains de la SAMIDRC ont également été tués lors des affrontements avec le M23 au cours des deux derniers jours, a annoncé le ministère sud-africain de la Défense.

Depuis 2021, le gouvernement congolais et ses forces alliées, y compris la SAMIDRC et les troupes de l'ONU, travaillent à contenir le M23 et à l’éloigner de Goma.

La MONUSCO (Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo) est présente dans le pays depuis plus de deux décennies et compte environ 14 000 casques bleus sur le terrain.