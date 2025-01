Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré vendredi que le président russe Vladimir Poutine a parlé à plusieurs reprises de son ouverture au dialogue Donald Trump.

Le conflit russo-ukrainien s'apprête à entrer dans une nouvelle phase. Si sur le terrain, les armes continuent de crépiter, sur le plan diplomatique Volodymyr Zelensky multiplie les voyages en occident pour s'assurer du soutien des alliés occidentaux. Quant à Vladimir poutine, il s'est dit ouvert au contact avec Donald Trump, qui a affirmé jeudi préparer une rencontre avec le dirigeant russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov parle d'une volonté mutuelle.

Le président Poutine veut qu'on se rencontre, il l'a même dit publiquement, et nous devons en finir avec cette guerre, qui est un véritable gâchis avait déclaré Donald Trump jeudi. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov s'est réjoui : nous constatons que M. Trump se déclare également prêt à résoudre les problèmes par le dialogue et nous nous en félicitons. Il n'y a pas encore de détails. Nous partons d'une volonté mutuelle d'organiser une rencontre. Apparemment, après l'entrée de M. Trump dans le bureau ovale, des mesures seront prises.

Dans cette traditionnelle conférence de presse téléphonique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov est revenu sur la nouvelle série de sanctions contre la Russie que prépare l'administration Biden à quelques jours de son départ de la maison blanche : les États-Unis sous la direction actuelle, alors qu'il leur reste 10 jours de mandat, ont l'intention de tout faire pour continuer la guerre, et les pays européens suivent naturellement le cours.

Donald Trump a déjà appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers. Il maintient sa promesse de résoudre ce conflit qui entre dans sa troisième année. Depuis février 2022, le conflit a tué plus de 12 300 civils, dont plus de 650 enfants et a blessé plus de 27 800" civils, selon l'ONU.