Burkina : le calvaire des déplacés de la lutte contre le terrorisme

Des extrémistes ou des combattants affiliés au gouvernement ont massacré leurs proches. Leurs villages ont été attaqués, leurs maisons détruites. Épuisés et traumatisés, ils ont fui à la recherche de sécurité, de nourriture et d'un abri.

Telle est la réalité pour plus de 2,1 millions de personnes déplacées dans la nation ouest-africaine du Burkina Faso, déchirée par des années de violence extrême.

Mais contrairement à d'autres personnes déplacées dans la région, elles sont considérées comme un défi pour la junte militaire du Burkina Faso, qui a pris le pouvoir il y a deux ans en promettant d'apporter la stabilité. Leur existence contredit le discours officiel de la junte, qui affirme que la sécurité s'améliore et que les gens rentrent chez eux en toute sécurité.

Ceux qui ont fui vers Ouagadougou, la capitale, qui a été protégée de la violence, trouvent la peur au lieu du répit. Ils sont réduits à l'état d'ombres et nombre d'entre eux ont recours à la mendicité. La plupart d'entre eux n'ont pas droit au soutien des autorités et les organisations d'aide internationale ne sont pas autorisées à travailler avec eux.

L'Associated Press a contacté plusieurs groupes d'aide internationale, des diplomates occidentaux et les Nations unies. Aucun d'entre eux n'a souhaité s'exprimer sur le sujet.

En l'absence de sites officiels de déplacement à Ouagadougou, personne ne sait combien de personnes s'abritent dans la capitale ou dorment dans les rues. Une rare reconnaissance de leur existence par les autorités fait état de 30 000 personnes l'année dernière.

Mais les organisations humanitaires affirment que les chiffres réels sont bien plus élevés. Et comme la violence s'intensifie et que les gens s'entassent sur les sites de déplacement dans le nord et l'est du pays, exposés à la faim et à la maladie, on s'attend à ce que d'autres personnes arrivent dans la capitale.

Un travailleur humanitaire, s'exprimant comme d'autres sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles, a décrit la situation comme "une bombe à retardement".

"Ce n'est pas une vie"

L'AP a interrogé quatre personnes déplacées à Ouagadougou. Toutes ont parlé de risques importants. Trois d'entre elles appartiennent à l'ethnie des Peuls, que les autorités accusent d'être affiliée aux insurgés islamistes. Tous trois ont déclaré avoir été victimes de discrimination dans la capitale, avoir eu des difficultés à trouver un emploi et à envoyer leurs enfants à l'école.

Pendant des décennies, les Fulanis ont été négligés par le gouvernement central, et certains d'entre eux ont rejoint les rangs des militants. En conséquence, les civils peuls sont souvent pris pour cible à la fois par les extrémistes - affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique - et par les forces pro-gouvernementales rivales.

Un négociant en bétail peul de 27 ans de Djibo, une ville assiégée par des groupes armés depuis 2022, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat par crainte de répercussions de la part des autorités, a déclaré que les forces affiliées au gouvernement traitaient sans distinction tous les Peuls de la région comme des extrémistes.

"Ils ont commencé à arrêter les gens, à les emmener en ville, à les battre, à les déshabiller. C'était humiliant", a-t-il déclaré. Son oncle a passé sept mois en prison parce qu'il avait reçu de l'aide d'une organisation caritative gérée par les extrémistes en partie pour diffuser leur idéologie.

Il a déclaré avoir été arrêté une fois à Djibo et battu par les militaires, avec des blessures si importantes qu'il s'est rendu à l'hôpital. Il a déclaré que les soldats lui avaient seulement dit qu'ils "menaient une opération de sécurité".

Selon les analystes, la stratégie d'escalade militaire de la junte, y compris le recrutement massif de civils pour des unités de milice mal formées, a exacerbé les tensions entre les groupes ethniques. Les données recueillies par le projet Armed Conflict Location and Event Data Project montrent que les attaques des milices contre les civils ont considérablement augmenté depuis que le capitaine Ibrahim Traore a pris le pouvoir.

La violence a radicalisé certains Fulanis, a déclaré le marchand de bétail. "Chaque jour, vous priez pour vivre les 24 heures suivantes", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas une vie." Il ne voulait pas fuir et laisser ses parents derrière lui. Mais un jour, son père l'a réveillé et lui a dit : "Tu dois partir, parce que si tu restes, quelqu'un viendra te tuer".

Son père a été tué par la suite. Il est parti dans un convoi militaire il y a plus d'un an. La vie à Ouagadougou est "très difficile", dit-il. Il vit avec sa famille élargie et vit de petits boulots pour s'en sortir.

"Il y a des matins où je me réveille en me demandant comment je vais pouvoir manger", a-t-il déclaré. "Avant, je vivais dans la dignité." Sa mère l'a rejoint dans la capitale. Ils n'ont pas reçu d'aide du gouvernement.

Toujours en fuite

Une mère de famille de 28 ans originaire du nord-ouest, qui a également parlé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'au début, les extrémistes venaient dans son village et volaient le bétail. Mais l'été dernier, ils sont venus au marché et ont tué plusieurs hommes, dont son mari. Ils ont ensuite ordonné aux femmes et aux enfants de partir.

Elle a pris ses enfants et ses casseroles et s'est enfuie. Elle a marché pendant des heures dans la nuit jusqu'à ce qu'elle atteigne la maison familiale de son mari. Dix jours plus tard, des hommes armés s'approchaient. Elle a attaché sa fille de 2 ans sur son dos, a pris son fils de 4 ans et est partie pour la capitale.

Elle a déclaré qu'elle n'avait pas reçu d'aide du gouvernement à Ouagadougou. On lui avait promis un emploi de femme de ménage, mais elle a perdu cette offre lorsque l'employeur a découvert qu'elle était peul.

Elle a trouvé une place dans un rare refuge pour femmes déplacées, géré avec des fonds fournis par l'Occident par un activiste local qui essaie de rester discret. Elle apprend à coudre et a inscrit son fils à l'école.

"Mon village me manque", dit-elle. "Mais pour l'instant, je dois attendre la fin des violences." Son séjour est précaire. Le refuge est plein, accueillant 50 femmes et enfants. Habituellement, ils sont autorisés à rester pendant un an. Le temps presse.

La demande est énorme, dit l'activiste, et l'aide se fait de plus en plus rare. Les autorités locales se méfient de toute personne travaillant avec des personnes déplacées. "Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer", dit-elle.

Un vernis de normalité

Jusqu'à 80 % du territoire du Burkina Faso est contrôlé par des groupes extrémistes et la violence a fait plus de victimes civiles l'année dernière que les années précédentes. Mais à Ouagadougou, il est facile d'oublier que le gouvernement lutte contre une insurrection.

Des restaurants en plein air très fréquentés servent de la bière et le plat national, le poulet rôti lentement. Ces derniers mois, la capitale a accueilli un festival de théâtre et une foire internationale d'art et d'artisanat. Les autorités ont rétabli une course cycliste de fond, le Tour de Faso, qui avait été annulée en raison de l'insécurité.

Les dirigeants militaires ont mis en place un système de censure de facto, selon les groupes de défense des droits, et ceux qui osent s'exprimer peuvent être ouvertement enlevés, emprisonnés ou enrôlés de force dans l'armée.

Le Burkina Faso était autrefois connu pour sa vie intellectuelle dynamique. Aujourd'hui, même les amis ont peur de parler de politique.

"J'ai l'impression d'être en prison", a déclaré une militante locale des droits de la femme. "Tout le monde se méfie des autres. Nous nous sommes battus pour la liberté d'expression, et maintenant nous avons tout perdu."

Les autorités du Burkina Faso n'ont pas répondu aux questions.