Hommages planétaires à Jimmy Carter

Le décès de Jimmy Carter, 39ᵉ président des États-Unis, survenu dimanche à l’âge de 100 ans, a provoqué une vague d’émotion et d’hommages de la part des dirigeants du monde entier.

Humanitaire engagé et lauréat du prix Nobel de la paix, Carter laisse un héritage marqué par son combat pour la justice, la démocratie et la paix mondiale.

Le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi a ouvert le bal des réactions sur Facebook, évoquant un homme dont le rôle dans l’accord historique de paix entre l’Égypte et Israël restera « gravé dans les annales de l’histoire ». Saluant également son « exemple élevé d’amour, de paix et de fraternité », El-Sisi a rendu hommage à un artisan de la diplomatie au service de l’humanité.

Sur X (anciennement Twitter), plusieurs leaders ont également honoré sa mémoire. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a souligné son « humilité » et son impact sur les causes humanitaires, tandis que son homologue indien Narendra Modi a qualifié Jimmy Carter de « visionnaire » et de fervent défenseur de la paix mondiale, tout en soulignant l’impact positif de ses actions sur les relations entre l’Inde et les États-Unis.

En Chine, l’ambassadeur Xie Feng a insisté sur l’importance du rôle de Carter dans la normalisation des relations sino-américaines à la fin des années 1970, un tournant qu’il considérait comme l’une de ses décisions les plus justes. « Son héritage vivra toujours dans le cœur du peuple chinois », a-t-il affirmé.

Les dirigeants européens ont également rendu hommage à Carter. Le président français Emmanuel Macron a salué un « défenseur inlassable des droits des plus vulnérables », tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz a rappelé son engagement indéfectible en faveur de la démocratie. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer a honoré ses « décennies de service désintéressé », mettant en avant son dévouement pour le bien commun.

Après un mandat présidentiel marqué par des défis – notamment la crise des otages en Iran et une inflation galopante – Jimmy Carter avait quitté la Maison-Blanche en 1981 pour se consacrer à des causes humanitaires. Avec son épouse Rosalynn, il avait fondé le Carter Center, une organisation engagée dans la défense des droits humains, l’observation des élections et la lutte contre les maladies. Ce travail acharné lui avait valu le prix Nobel de la paix en 2002.

Jimmy Carter est décédé paisiblement à son domicile de Plains, en Géorgie, entouré de sa famille après près de deux ans passés en soins palliatifs. Sa vie, marquée par la simplicité, la détermination et un profond humanisme, continue d’inspirer les générations à travers le monde.