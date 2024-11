Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que les forces russes avaient atteint 17 cibles du jour au lendemain.

Il s’est exprimé à l’occasion d’un sommet des dirigeants d'une alliance de sécurité dominée par la Russie jeudi dans la capitale du Kazakhstan pour la réunion annuelle de l'Organisation du Traité de sécurité collective :"Ce soir, nous avons mené une frappe globale à l'aide de 90 missiles de cette classe et de 100 drones. 17 cibles ont été touchées. Il s'agissait d'installations militaires, d'installations de l'industrie de défense et de leurs systèmes de soutien. Je répète une fois de plus que ces frappes de notre part ont eu lieu également à réponse aux frappes incessantes sur le territoire russe par les missiles américains ATACMS, comme cela a été dit à plusieurs reprises, il y aura toujours une réponse de notre part.", a déclaré le président russe.

Le président kazakh Kassym-Jomart Toakyev, qui occupe le poste de président tournant de l'alliance, a déclaré que les dirigeants du bloc, dont la Russie, la Biélorussie, le Tadjikistan et le Kirghizistan, discuteront de la situation internationale et régionale et de son impact sur les États membres de l'OTSC.

Le sommet de l’alliance est snobé par l'Arménie qui a précédemment gelé sa participation à l'alliance et annulé sa participation aux exercices militaires conjoints dans un contexte de division croissante avec la Russie.