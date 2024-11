L'université de Yale va proposer un cours sur Beyoncé

Avec un record de 99 nominations aux Grammy Awards et acclamée comme l'une des artistes les plus influentes de l'histoire de la musique, la superstar de la pop Beyoncé et son vaste héritage culturel feront l'objet d'un nouveau cours à l'Université Yale l'année prochaine.

Intitulé « Beyoncé Makes History: Black Radical Tradition, Culture, Theory & Politics Through Music », ce cours d'un crédit se concentrera sur la période allant de son album éponyme de 2013 jusqu'à « Cowboy Carter », qui défie les genres cette année, et sur la manière dont la chanteuse, compositrice et entrepreneuse de renommée mondiale a suscité une prise de conscience et un engagement dans les idéologies sociales et politiques.

La professeure d'études afro-américaines de l'Université Yale, Daphne Brooks, a l'intention d'utiliser le vaste répertoire de l'interprète, y compris des images de ses performances en direct, comme un « portail » permettant aux étudiants d'en apprendre davantage sur les intellectuels noirs, de Frederick Douglass à Toni Morrison.

« Nous allons prendre au sérieux la manière dont le travail critique et intellectuel de certains de nos plus grands penseurs de la culture américaine résonne avec la musique de Beyoncé et réfléchir aux façons dont nous pouvons appliquer leurs philosophies à son travail » et à la façon dont cela a parfois été en contradiction avec la « tradition intellectuelle radicale noire », a déclaré Brooks.

Beyoncé, dont le nom complet est Beyoncé Giselle Knowles-Carter, n’est pas la première artiste à faire l’objet d’un cours de niveau universitaire. Des cours ont été dispensés sur le chanteur et compositeur Bob Dylan au fil des ans et plusieurs collèges et universités ont récemment proposé des cours sur la chanteuse Taylor Swift, ses paroles et son héritage de culture pop. Cela inclut les professeurs de droit qui espèrent engager une nouvelle génération d’avocats en utilisant une célébrité célèbre comme Swift pour mettre en contexte des concepts complexes du monde réel.

Des professeurs d’autres collèges et universités ont également intégré Beyoncé dans leurs cours ou ont proposé des cours sur la superstar.

Brooks voit Beyoncé dans une catégorie à part, reconnaissant à la chanteuse d'avoir utilisé sa plateforme pour « élever de manière spectaculaire la sensibilisation et l'engagement envers les idéologies et mouvements sociaux et politiques populaires » dans sa musique, y compris le mouvement Black Lives Matter et les commentaires féministes noirs.

« Pouvez-vous penser à un autre musicien pop qui a invité un éventail d'activistes populaires à participer à ces projets d'albums multimédias de longue durée qu'elle nous a donnés depuis 2013 », a demandé Brooks. Elle a noté comment Beyoncé a également essayé de raconter une histoire à travers sa musique sur « la race, le genre et la sexualité dans le contexte de plus de 400 ans d'histoire de la subjugation afro-américaine ».

« C'est une artiste fascinante parce que la mémoire historique, comme je l'appelle souvent, et aussi le genre d'impulsion à être une archive de cette mémoire historique, c'est partout dans son travail », a déclaré Brooks. « Et vous ne voyez tout simplement pas cela chez aucun autre artiste. »

Brooks a déjà enseigné un cours très apprécié sur les femmes noires dans la culture musicale populaire à l'Université de Princeton et a découvert que ses étudiants étaient particulièrement enthousiasmés par la partie consacrée à Beyoncé. Elle s'attend à ce que son cours à Yale soit particulièrement populaire, mais elle essaie de maintenir la taille du groupe relativement petite.

Pour ceux qui parviennent à décrocher une place au prochain semestre, ils ne devraient pas se faire d'illusions quant à la possibilité de voir Queen Bey en personne.

« C'est dommage, car si elle était en tournée, j'essaierais certainement d'emmener le cours pour la voir », a déclaré Brooks.