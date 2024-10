Elections au Botswana : les Botswanais se rendent aux urnes

Le peuple du Botswana se rend aux urnes aujourd'hui pour un scrutin qui déterminera si le parti au pouvoir prolongera ses 58 ans à la tête du gouvernement.

Mais les analystes estiment que le résultat des élections générales est difficile à prédire cette fois-ci.

Le pays est confronté à des temps difficiles suite à une baisse de la demande de diamants, vitaux pour son économie.

« Nous avons du mal à trouver des emplois. Je suis assis ici dans ce township, je suis diplômé, mais je n'ai pas d'emploi. J'espère donc que l'avenir sera radieux cette fois-ci, après ces élections », s'est confié Maitshwarelo Ditsebe, habitant de Gaborone.

Le Botswana est largement considéré comme un pays peu corrompu et bien gouverné, mais avec un taux de chômage de près de 28 %, le manque de confiance dans le gouvernement se fait de plus en plus sentir.

« Les jeunes femmes sont au chômage et (elles) ont des diplômes d'enseignement supérieur à la maison. J'espère que le parti pour lequel je vais voter créera des emplois pour les jeunes femmes et (qu'il) devra produire de nouveaux programmes qui nous profiteront davantage, en particulier à celles qui sont au chômage. », a expliqué Boago Sentsho, résident de Gaborone.

Le président Mokgweetsi Masisi, du Parti démocratique du Botswana (au pouvoir), sera en concurrence avec trois autres candidats dans sa quête d'un second et dernier mandat.

Bien que l'élection ne concerne pas directement le président, son principal adversaire est Duma Boko, de la coalition d'opposition Umbrella for Democratic Change (Parapluie pour le changement démocratique).

Les électeurs décident de la composition du parlement et les législateurs élisent ensuite un président.