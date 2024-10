Haïti : le bilan de l'attaque de gang à Pont-Sondé monte à 115 morts

À Haïti, le bilan de l'attaque sanglante de la semaine dernière est passé de 70 à au moins 115 morts. Des blessés sont encore en soin intensif pendant que d'autres se rétablissent, selon les déclarations d'un responsable local interrogé mercredi par Associated Press.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, des bandes armées ont ouvert le feu sur les habitants de Pont-Sondé dans le centre du pays.

C'est l'un des plus grands massacres qu'Haïti ait connu dans son histoire récente.

Des dizaines de blessés ont été soignés à Saint-Nicolas, le seul hôpital de la ville voisine de Saint-Marc.

Quelques-uns ont été blessés au couteau, mais la plupart sont soignés pour des blessures par balle.

Myriam Fièvre, maire de Saint-Marc, a déclaré mercredi que le bilan s'élevait à 115 personnes et qu'il continuerait probablement à s'alourdir, les autorités continuant à rechercher des corps et n'ayant pas pu accéder à certaines zones de la ville.

L'ONU avait précédemment déclaré qu'au moins 70 personnes avaient été tuées la semaine dernière lorsque le gang Gran Grif a envahi la ville de Pont-Sondé dans la région centrale de l'Artibonite.

Selon un groupe local de défense des droits de l'homme, les victimes comprenaient des bébés, des jeunes mères et des personnes âgées, le gang s'approchant de Pont-Sondé à bord de pirogues pour prendre les habitants par surprise.

Les survivants ont demandé pourquoi les autorités n'ont rien fait pour arrêter l'attaque, puisque le gang avait prévenu dans une vidéo publiée sur les médias sociaux qu'il prévoyait de s'en prendre à Pont-Sondé.

Plus de 6 200 survivants ont fui Pont-Sondé et se sont installés temporairement dans la ville côtière de Saint-Marc et ses environs.

Alors que Saint-Marc doit faire face à l'afflux soudain de personnes, Fièvre a averti que le gang Gran Grif infiltre les communautés voisines après avoir attaqué Pont-Sondé.

Gran Grif compte une centaine de membres et a été accusé de meurtres, de viols, de vols et d'enlèvements.