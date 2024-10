RDC : ce que l’on sait sur le naufrage sur le lac Kivu  

Au lendemain du naufrage sur le lac Kivu, le gouverneur de la province communique des informations sur le drame. Ce nouvel accident soulève à nouveau la problématique du respect de la réglementation maritime.

Ils étaient 278 passagers à bord du bateau qui a coulé sur le lac Kivu, jeudi dernier. L’embarcation surchargée avait quitté le port de Minova, dans la province du Sud-Kivu, et se dirigeait vers Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Jean-Jacques Purusi, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, déclare que le bilan qui fait état de plus de 70 morts était provisoire. Ce nombre pourrait encore augmenter alors que les recherches se poursuivent. "Nous n'avons pas encore une vue d'ensemble de la situation, mais nous l'aurons d'ici demain", a-t-il indiqué à Associated Press.

Le bateau a coulé alors qu'il tentait d'accoster à quelques mètres du port de Kituku, selon des témoins.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel accident se produit en RDC. La surpopulation des navires est souvent en cause, tandis que la réglementation maritime n'est pas non plus toujours respectée.