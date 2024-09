Le président russe Vladimir Poutine a accueilli son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, à Moscou.

Lors de cette rencontre, M. Poutine a mis en avant la coopération solide entre la Russie et la Guinée équatoriale, pays riche en ressources pétrolières, particulièrement au sein du Forum des pays exportateurs de gaz et de l'OPEP+.

"Votre pays est notre partenaire et fait partie du Forum des pays exportateurs de gaz. Nous coopérons également avec succès depuis longtemps avec la Guinée équatoriale au sein de l'OPEP+. Notre tâche commune est bien sûr de stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie. Avec nos partenaires au sein de ces organisations, nous parvenons à accomplir cette tâche de manière assez efficace", a déclaré M. Poutine.

Les relations entre la Russie et la Guinée équatoriale se caractérisent par un engagement mutuel à renforcer la coopération dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l'énergie et la sécurité. Ce partenariat s'inscrit dans un contexte où la Guinée équatoriale cherche à diversifier ses alliances et à jouer un rôle plus important sur la scène internationale.

Le service de presse du Kremlin a rapporté que l'ordre du jour de cette rencontre comprenait des discussions sur les perspectives de développement des relations bilatérales dans divers domaines, ainsi que sur les questions internationales et régionales d'actualité.

Les deux dirigeants devraient tenir la session plénière du forum international de la Semaine russe de l'énergie, un événement clé pour les discussions sur l'avenir énergétique. En parallèle, les ministres de l'énergie des BRICS se réuniront pour établir des principes communs pour une transition énergétique équitable et définir les moyens de renforcer le rôle des BRICS dans le dialogue mondial sur l'énergie.