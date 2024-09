Somalie : l'armée lutte contre la menace d'engins explosifs improvisés

En Somalie, l'armée nationale (SNA) et les Service d'action contre les mines des Nations unies mènent une lutte contre la menace persistante que représentent les engins explosifs improvisés.

Quelques 600 de ces engins ont fait environ 1 500 victimes en un an, dans ce pays qui tant vers de l'autosuffisance et la durabilité sécuritaire.

« Je pense que tout le monde dans cette salle sait à quel point cette menace est sérieuse. Les cibles principales sont les soldats de la SNA. Il est essentiel de trouver une solution pour faire face à cette menace », a déclaré James Swan, représentant spécial par intérim du secrétaire général des Nations unies pour la Somalie.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture d'un cours de formation des formateurs d'une durée d'un mois visant à renforcer les capacités de la SNA dans la lutte contre les engins explosifs improvisés.

De nombreux invités à la cérémonie d'ouverture de la formation ont fait l'expérience directe des dangers auxquels sont confrontés les soldats.

« Nous avons rencontré de nombreux dangers, notamment des barrages ennemis et des engins explosifs improvisés télécommandés. Nous avons perdu de nombreux camarades », se souvient le lieutenant-colonel Mohamed Mohamud Awale, fort de ses nombreuses années d'expérience opérationnelle dans les régions de Hiraan et de Galgaduud.

Un autre responsable, le colonel Faisal Ali Noor, a fait part de ses souvenirs d'incidents tragiques liés aux engins explosifs improvisés.

« Parfois, des EEI explosaient alors que nous étions en train de creuser, faisant des victimes. En raison de nos connaissances limitées, nous avons même eu recours à l'allumage de feux pour désamorcer les EEI, ce qui a entraîné d'autres décès », a-t-il expliqué.

Les statistiques soulignent les graves conséquences : en 2023, la SNA a fait état de 378 morts et de 451 blessés dus aux EEI, ce qui met en évidence le risque permanent pour le personnel militaire et les civils.

Alors que la Somalie s'apprête à assumer l'entière responsabilité de sa sécurité, des cours tels que celui qui débute aujourd'hui à Mogadiscio permettent aux forces nationales du pays d'être mieux équipées grâce à la formation, au mentorat et à l'observation.

Depuis 2020, la SNA a démontré une capacité croissante à contrer la menace posée par les engins explosifs improvisés. Ces progrès ont été possibles grâce aux formations, au mentorat et à la fourniture d'équipements spécialisés. L'UNMAS a apporté un soutien constant aux forces somaliennes, en formant 46 équipes de neutralisation des explosifs et munitions (EOD).

Afin d'assurer l'autonomie à long terme de la SNA, le cours lancé aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de ce soutien, puisque 14 stagiaires supplémentaires suivront des sessions de neutralisation des explosifs et munitions et de recherche d'itinéraires, en s'appuyant sur les formations précédentes de l'UNMAS et sur leur expérience opérationnelle.

« Alors que nous allons de l'avant, nous considérons ce cours de formation des formateurs comme un élément crucial pour continuer à renforcer la capacité des Somaliens à gérer et à contrer les engins explosifs improvisés », a déclaré M. Swan.

« Ce cours marque une étape importante, les formateurs somaliens formant pour la première fois des étudiants somaliens, ce qui garantit la durabilité de la réponse de la SNA à la menace que représentent les dangers explosifs pour les communautés à travers le pays », a déclaré Fran O'Grady, chef du Service de la lutte anti-mines de l'ONU (UNMAS) en Somalie.

UNMAS, en collaboration avec les gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis, continue de soutenir la SNA dans la promotion de l'autonomie à long terme en matière de réduction des risques liés aux engins explosifs improvisés.

Étaient également présents aujourd'hui le chef adjoint des forces de défense de l'armée nationale somalienne, le général Madey Nurey Sheikh, des représentants du département central de contrôle du Bureau de la sécurité nationale, divers membres du corps militaire somalien et des représentants d'autres organisations partenaires des Nations unies et de la communauté internationale.

Le général Madey Nurey Sheikh s'est dit fier de la capacité de la SNA à mener ses propres formations.

« Nous remercions les Nations unies et les partenaires internationaux pour les efforts qu'ils déploient afin de soutenir la SNA », a-t-il déclaré.

En Somalie, l'UNMAS veille à ce que les gens soient plus en sécurité grâce à la capacité accrue des autorités nationales et des services de sécurité somaliens à réduire la menace posée par les engins explosifs, y compris les EEI.

Depuis 2009, l'UNMAS Somalie soutient la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), devenue la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), en dispensant une formation sur mesure en matière d'atténuation de la menace des explosifs et en organisant des séances d'information avant et après le déploiement. En tant que composante intégrée de la Mission d'assistance des Nations unies en Somalie (UNSOM) et du Bureau d'appui des Nations unies en Somalie (UNSOS), l'UNMAS mène des initiatives essentielles à la réussite de la transition des responsabilités de sécurité de l'ATMIS aux forces de sécurité somaliennes.