Soudan : le HCR veut mobiliser 1,5 milliard de dollars pour les réfugiés

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a besoin d' 1 milliard 5 00 000 dollars pour répondre aux besoins de plus de 3,3 millions de personnes forcées de fuir le conflit en cours au Soudan.

Le conflit a également provoqué le déplacement de près de 10 millions de personnes dont plus de deux millions, qui ont traversé les frontières vers les pays voisins.

Depuis l’escalade des combats dans la région du Darfour, le HCR a enregistré en Libye plus de 20 000 nouveaux réfugiés soudanais depuis avril 2023. Avec l’arrivée de ses personnes, les services locaux disponibles à travers le pays sont débordés alerte l'ONU.

En Ouganda, le plus grand pays d’accueil de réfugiés en Afrique a reçu plus de 39 000 réfugiés soudanais depuis le début de la guerre. Près de 27 000 d’entre eux sont arrivés seulement cette année seulement, soit près de trois fois plus que prévu.

En Égypte, plus de 400 000 réfugiés soudanais ont été enregistrés à ce jour, avec plus de 38 000 nouveaux arrivants pour le seul mois de mai. Selon le HCR Au moins 1 000 personnes par jour franchissent encore la frontière avec le Soudan du Sud.