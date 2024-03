Nigéria : des écoles dans 14 États sous la menace d'enlèvements

Le gouvernement nigérian a identifié des écoles comme étant vulnérables aux attaques, dans au moins 14 États et dans la capitale, Abuja.

Des mesures de sécurité renforcées devraient être appliquées très vite dans les écoles concernées, elles interviennent dans un contexte de recrudescence des enlèvements au Nigeria. Pas moins de 465 élèves, enseignants et membres de famille qui ont été enlevés au cours la semaine dernière sont toujours détenus par leurs ravisseurs.

Hajia Halima Iliya, coordinatrice de l'organisme public Financing Safe Schools in Nigeria, a indiqué que le ministère fédéral de l'éducation et le Conseil national de sécurité et de développement, avaient organisé des formations pour le personnel des écoles, ajoutant que la police nigériane avait préparé tous les officiers de police divisionnaires à travers le pays, à intervenir pour sécuriser les écoles.

Cette agence avait été créée après l'enlèvement en 2014 de centaines de filles à Chibok, dans l'État de Borno, au nord-est du pays.