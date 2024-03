Nigéria : au moins 50 femmes enlevées par des insurgés

Des insurgés islamistes présumés ont enlevé 50 personnes, principalement des femmes, dans le nord-est du Nigeria cette semaine.

Déclaration faite mercredi par des responsables locaux et un résident. C'est le dernier enlèvement de masse par des combattants qui mènent une insurrection depuis plus d’une décennie.

Les combattants de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest ont principalement opéré dans l’État de Borno, au nord-est, ciblant les forces de sécurité et les civils. Les morts et les déplacés se comptent par dizaines de milliers de personnes.

Le dernier incident a eu lieu lundi dans la région éloignée de Gamboru, qui partage une frontière avec le Tchad et le Cameroun, selon un responsable de la Force opérationnelle conjointe civile. Ces combattants apportent leur appui à l’armée dans la lutte contre les djihadistes.

Mohamed Malick Fall, le résident et coordonnateur humanitaire de l’ONU, a déclaré que bien que le nombre exact soit inconnu, on estime que plus de 200 personnes ont été enlevées.

Il a déclaré dans un communiqué mercredi que "les femmes et les filles sont parmi les plus touchées" par l’insurrection islamiste dans le nord-est du Nigeria.

Tout en sympathisant avec les familles des victimes, M. Fall a exhorté les autorités à fournir davantage de moyens de subsistance aux personnes déplacées dans les camps afin de réduire les risques auxquels elles sont confrontées.