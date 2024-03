RDC : le Rwanda s'oppose au soutien de l'UA aux soldats de la SADC

Le Rwanda a demandé à l’Union africaine de ne pas soutenir les troupes des pays d’Afrique australe déployées pour combattre les groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), affirmant que la force exacerbera le conflit.

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a déclaré dans une lettre adressée au Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, lundi, que le Rwanda avait appris « avec grande inquiétude » qu’une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’UA était prévue. et que la reunion prévoirait non seuelemnt d'approuver le déploiement de la Mission de la Communauté de développement d’Afrique australe en RDC (SAMIRDC) mais également d’évaluer le soutien possible que l’UA et d’autres partenaires stratégiques pourraient étendre à la mission.

Biruta a accusé la force régionale de se battre aux côtés de l’armée de la RDC et d’autres groupes armés de la coalition, dont les rebelles rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

« La SAMIRDC, en tant que force offensive en coalition avec ces éléments, ne peut se substituer à un processus politique bloqué par le gouvernement de la RDC. Par conséquent, l’Union africaine est exhortée à ne pas « autoriser » ou financer la SAMIRDC », a déclaré le communiqué.

Il a déclaré que la SAMIRDC soutient la posture belliqueuse du gouvernement de la RDC, en mettant l’accent sur une solution militaire contre l’esprit de toutes les initiatives de paix régionales.

Le Rwanda « souhaite porter à l’attention de la Commission de l’Union africaine que l’intention de contraindre l’Union africaine à soutenir le déploiement de la SAMIRDC ne peut qu’exacerber le conflit », a déclaré le communiqué.

Le mois dernier, de nouveaux combats ont éclaté entre l’armée congolaise et les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) autour de Goma et Sake, dans la province orientale du Nord-Kivu.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, faux, affirme Kigali.

En janvier, l’armée congolaise a annoncé le début d’une offensive conjointe dans l’est du pays avec des troupes de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), un bloc économique régional, ciblant principalement les rebelles du M23.

Les 16 membres de la SADC ont approuvé la mission dans l’est de la RD Congo en mai dernier.