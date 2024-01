Zambie : plus de 400 morts dans l'épidémie de choléra

La Zambie est sous le choc d'une épidémie majeure de choléra qui a tué plus de 400 personnes et infecté plus de 10 000 personnes, ce qui a conduit les autorités à ordonner aux écoles de tout le pays de rester fermées après les vacances de fin d'année.

Un grand stade de football de la capitale a été transformé en centre de traitement. Le gouvernement zambien se lance dans un programme de vaccination de masse et affirme fournir de l'eau potable – 2,4 millions de litres par jour – aux communautés touchées dans tout ce pays d'Afrique australe.

L'agence nationale de gestion des catastrophes a été mobilisée.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par une bactérie qui se propage généralement par l'intermédiaire d'aliments ou d'eau contaminés. La maladie est étroitement liée à la pauvreté et à un accès insuffisant à l’eau potable.

L'épidémie en Zambie a débuté en octobre et 412 personnes sont mortes et 10 413 cas ont été enregistrés, selon le dernier décompte mercredi de l'Institut de santé publique de Zambie, l'organisme gouvernemental chargé des urgences sanitaires.

Le ministère de la Santé affirme que le choléra a été détecté dans près de la moitié des districts du pays et dans neuf provinces sur dix, et que le pays d'environ 20 millions d'habitants a enregistré plus de 400 cas par jour.

"Cette épidémie continue de constituer une menace pour la sécurité sanitaire de la nation", a déclaré la ministre de la Santé, Sylvia Masebo, soulignant qu'il s'agissait d'un problème à l'échelle nationale.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a qualifié le taux de mortalité d'environ 4% au cours de l'épidémie qui a duré trois mois de "chiffre dévastateur". Une fois traité, le choléra a généralement un taux de mortalité inférieur à 1%.

Des épidémies de choléra ont récemment eu lieu dans d'autres pays d'Afrique australe, notamment au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe. Plus de 200 000 cas et plus de 3 000 décès ont été signalés en Afrique australe depuis début 2023, a indiqué l'UNICEF.

En 2023, le Malawi a connu sa pire épidémie de choléra depuis des décennies. L'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé a signalé qu'environ 30 pays dans le monde, dont le Nigeria et l'Ouganda en Afrique, ont subi de graves épidémies au cours des dernières années.

Le choléra touche à peine les pays développés et peut être facilement traité, mais peut être rapidement mortel s'il n'est pas traité. Plus de la moitié – 229 – des victimes de l'épidémie en Zambie sont décédées avant d'être admises dans un établissement de santé, a indiqué l'institut de santé publique.

La Zambie a connu plusieurs épidémies majeures de choléra depuis les années 1970, mais celle-ci est la pire depuis 20 ans en termes de nombre de cas, selon le Dr Mazyanga Mazaba, directeur des politiques de santé publique et de la communication à l'institut de santé publique.

La bactérie du choléra peut également survivre plus longtemps par temps chaud et des pluies et tempêtes inhabituellement fortes en Afrique australe ont contribué aux récentes épidémies, selon les experts.

L'OMS a déclaré l'année dernière que si la pauvreté et les conflits restent les principaux moteurs du choléra, le changement climatique a contribué à la recrudescence de la maladie dans de nombreuses régions du monde depuis 2021 en rendant les tempêtes plus humides et plus fréquentes. Un cyclone a déclenché une épidémie de choléra au Mozambique l'année dernière.

En Zambie, de fortes pluies et des crues soudaines ont transformé certains quartiers en zones détrempées ou gorgées d'eau.

Le gouvernement zambien a annoncé début janvier que les écoles – qui devaient ouvrir pour l'année le 8 janvier – n'ouvriraient que le 29 janvier. Les parents et les enfants ont été invités à profiter des programmes éducatifs diffusés à la télévision et à la radio publiques, une situation qui faisait écho à la pandémie de Covid-19.

Le ministre de l'Éducation a ordonné que les écoles soient nettoyées et inspectées. L'unité de gestion et d'atténuation des catastrophes de Zambie a été mobilisée et a livré quotidiennement de grands réservoirs d'eau et des camions d'eau potable dans certains quartiers. Du chlore en granulés pour traiter l'eau était également fourni, a-t-il ajouté.

La majorité des cas se produisent dans la capitale, Lusaka, où un stade national de football de 60 000 places a été transformé en centre de traitement et accueille environ 500 patients en même temps, a déclaré le ministre de la Santé.

Elle a déclaré que la Zambie avait reçu environ 1,4 million de doses de vaccin oral contre le choléra de la part de l'OMS et qu'elle s'attendait à ce que plus de 200 000 supplémentaires arrivent bientôt. Les responsables du gouvernement zambien, dont Masebo, se sont fait vacciner publiquement pour encourager les autres à le faire également.

Les experts de la santé ont déjà averti que les nombreuses épidémies de choléra dans le monde ont mis à rude épreuve l’approvisionnement en vaccins, qui sont principalement distribués aux pays pauvres par l’intermédiaire d’un organisme international dirigé par l’ONU et ses partenaires. L’alliance pour les vaccins Gavi a prédit que la pénurie de vaccins pourrait durer jusqu’en 2025.