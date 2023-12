Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam veut la tête du PDCI

À la fondation Félix Houphouët-Boigny, dans la capitale Yamoussoukro Tidjane Thiam a tenu son premier meeting depuis sa déclaration de candidature à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.

L'ancien patron de Credit Suisse a appelé samedi à l'unité au sein du premier parti d'opposition en vue de la présidentielle de 2025. Le congrès électif est prévu le 16 décembre prochain : nous avons plus que jamais le devoir de demeurer unis afin de consolider les bases du parti, de résister aux épreuves et de relever les défis de ce 21e siècle a-t-il soutenu.

Pendant une quarantaine de minutes devant une salle de 2 000 personnes remplie de cadres et de militants du parti, il a déroulé son programme tentant de convaincre ses détracteurs qui voient en lui le candidat des Occidentaux. Pour ses partisans, sa parenthèse de plus de 20 ans hors de son pays et sa double culture française et ivoirienne devrait être un atout pour permettre au PDCI de revenir au pouvoir après plus de deux décennies de disette et d'alliances politiques infructueuses.

Dieu nous a donné en fait quelqu’un d’une dimension internationale. Et quoi de plus normal pour pouvoir le soutenir et l’accompagner. Nous croyons que c’est la meilleure chance pour notre parti d’accéder au pouvoir en 2025 a expliqué un militant du parti.

Une cinquantaine de députés - sur les 63 que compte le PDCI - ont annoncé leur soutien à sa candidature pour le Congrès électif du 16 décembre. Initialement candidat, un cadre du parti, Noel Akossi Bendjo, longuement ovationné samedi, s'est désisté pour se rallier à lui

Orphelin d'un chef après la mort d'Henri Konan Bédié en août dernier, le PDCI cherche désormais un nouveau souffle. Rajeunir le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'ambition de Jean-Marc Yacé, le maire de Cocody qui défie Tidjane Thiam au congrès électif dans moins d'une semaine.