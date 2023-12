Mauritanie : les avocats d'Ould Abdel Aziz vont saisir la cour d'appel

A Nouakchott, les avocats de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz ont dénoncé ce lundi, la condamnation à cinq ans de prison ferme de l’ancien chef de l’État et vont saisir la cour d’appel.

L’ex-dirigeant ainsi qu’une dizaine d’autres personnalités avaient été reconnus coupables d’avoir abusé de leur pouvoir dans le but d'amasser une fortune.

Les accusations et les peines ont été contestés par le collectif de défense de Mohamed Ould Abdel Aziz qui met en avant son immunité présidentielle. Ils dénoncent un complot destiné à écarter l’ancien chef de l’État de la vie politique.

« Le caractère politique du jugement est apparent, il vise essentiellement l’ancien président et sa famille et nous entendons naturellement faire appel et poursuivre notre combat comme nous l’avons commencé », a déclaré Maître Taleb Kyar, avocat de la défense.

Les avocats ont quinze jours pour faire appel. En cas de recours, c'est la Cour suprême qui sera chargée de trancher.