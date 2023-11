Nigeria : l'ex-président la banque centrale libéré sous caution

Au Nigeria, l'ancien gouverneur de la banque centrale sort de prison.

Un tribunal lui a accordé la liberté provisoire jugeant sa détention prolongée sans la tenue d'un procès. Depuis août, aucune audience n'a été programmée sur ce dossier.

Godwin Emefiele était détenu depuis juin pour 20 chefs d'accusation notamment la détention illégale d’arme à feu. Il fait aussi l’objet d'accusations de financement du terrorisme et de délits économiques, d'abus de confiance et de détournement de fonds, qui sont passibles de lourdes peines d'emprisonnement. Cette liberté sous caution est assortie de quelques exigences entre autres une circulation sans passeport et une présentation devant le tribunal le 15 novembre prochain.

L'ancien gouverneur de la banque centrale a toujours nié les faits.