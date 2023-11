Guerre Israël-Hamas : l'Afrique du Sud réclame un cessez-le-feu

La ministre sud-africaine des Affaires Étrangères, Naledi Pandor, lors d'une adresse devant le Parlement mardi a appelé à un cessez-le-feu dans le conflit qui oppose Israël au Hamas depuis le 7 octobre et qui a fait des milliers de victimes.

La chef de la diplomatie sud-africaine préconise comme solution la création de deux États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte dans la paix : la notion de droit d’Israël à se défendre par des moyens militaires, a été utilisée à tort en droit international par beaucoup et délibérément par d’autres encore pour justifier l’usage illégal de la force par Israël contre le peuple de Gaza et la Cisjordanie a-t-elle critiqué.

Naledi Pandor s'est également insurgé contre le système de gouvernance mondial qui ne protège pas assez les plus vulnérables. Pour la ministre sud-africaine des Affaires Étrangères, la CPI devrait prendre ses responsabilités en sanctionnant Israël pour les crimes commis en Palestine contre les civils.

"Le meurtre d’enfants, de femmes et de personnes âgées par Israël est un acte qui aurait dû amener la Cour pénale internationale à émettre un mandat d’arrêt immédiat contre les autorités, y compris M. Netanyahu, qui est responsable des violations du droit pénal international".

Plus tôt, lundi, l'Afrique du Sud, avait rappelé tous ses diplomates d'Israël pour consultations. Une décision saluée par le Hamas qui dans la même perspective a invité Pretoria à rompre toutes ses relations avec l'Etat hébreu.