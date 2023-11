Kenya : une centrale hydroélectrique s'installe à Murang'a

Installée à plus de 740 000 dollars, cette centrale hydroélectrique est une véritable alternative pour la population et les entreprises de la ville de Murang'a au Kenya.

Elle fournit de l’électricité à plus de 2000 ménages de ce comté ce qui contribue à accélérer le programme d’électrification rurale du gouvernement kényan. En cas de sécheresse ou de faible niveau des rivières, l’entreprise Hydrobox a installé des panneaux solaires pour aider à maintenir l’approvisionnement en électricité. Et l'eau qui n'est pas utilisée dans les turbines est retournée à la rivière pour éviter qu'elle soit contaminée par des substances.

"En ce moment, nous produisons 750kWs que nous fournissons à nos clients qui sont des usines de thé, d’autres entreprises, les écoles et la population locale" explique le Fondateur John Magiro.

HydroBox serait la seule centrale hydroélectrique de la région centrale du Kenya. Grace Wairimu, habite Murang’a. Elle utilise l’énergie hydraulique produite par la centrale pour ses besoins du quotidien. Depuis son installation, les coupures de courant dans sa région ont drastiquement été réduites : cette électricité de Magiro nous a beaucoup aidés, surtout chez nous. Premièrement, nous avons une télévision que nous regardons. Nous sommes informés parce que nous regardons les nouvelles et nous chargeons nos téléphones.

L’énergie renouvelable, y compris l’énergie solaire et l’hydroélectricité, est plus fiable, c'est ce qu'affirme Steve Maina, le Directeur général de cette usine de thé située à proximité de la centrale. Selon lui, sa production s'est améliorée depuis son passage à l’hydroélectricité : auparavant, lorsque nous avions des coupures de courant, la qualité de la feuille était compromise et la qualité du thé était également compromise, ce qui aurait une incidence sur le prix, mais maintenant, nous avons une production stable et une qualité stable, ce qui nous assure une part de marché à notre thé.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2021, environ 600 millions d’Africains, soit environ 43 % de la population africaine totale, n’avaient pas accès à l’électricité. 590 millions d’entre eux vivaient en Afrique subsaharienne.