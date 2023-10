Voici les 10 Noirs les plus influents du Royaume-Uni pour 2024

Edward Enninful est en tête de la Powerlist 2024. Aujourd’hui dans sa 18e édition, il met en lumière des modèles noirs auprès des jeunes.

Edward Enninful, le rédacteur en chef sortant du British Vogue, a été nommé la personne noire la plus influente du Royaume-Uni.

Le journaliste de mode a été élu en tête de la Powerlist, lancée en 2006, pour présenter des modèles noirs aux jeunes dans des secteurs tels que les affaires, les sciences, la technologie et les arts. La liste annuelle célèbre les personnes d'origine africaine, afro-antillaise et afro-américaine.

Les candidats sont jugés sur leur « capacité à changer des vies et à modifier les événements, démontrée sur une période prolongée et de manière positive ».

Commentant l'annonce, Enninful a déclaré : « Depuis que je suis revenu pour reprendre le Vogue britannique, la Powerlist m'a toujours été d'un grand soutien, toujours là sous une forme ou une autre. Mais à part moi, c’est incroyable que cela mette en lumière les Noirs qui brisent vraiment les frontières, qui n’ont pas peur et défendent ce que signifie être véritablement diversifié dans leurs propres secteurs. Je suis donc honoré, plus que tout, de faire partie de cette famille.

Les Powerlist Black Excellence Awards de cette année pour 2024 ont lieu aujourd'hui (vendredi 27 octobre) au Grosvenor House Hotel à Londres.

La nouvelle intervient alors qu’une enquête récente montre de manière alarmante que plus de la moitié des Britanniques sont incapables de citer un seul personnage historique noir britannique. Commandée par Bloomsbury Publishing (Royaume-Uni) et menée par YouGov UK, l'enquête menée auprès de 2 268 adultes britanniques a révélé que si 75 % des personnes interrogées ont reconnu ne pas savoir « beaucoup » ou « rien du tout » sur l'histoire des Noirs britanniques, plus de la moitié (53 %) ne se souvenaient d’aucun personnage historique noir britannique, et seulement 7 % pouvaient en citer plus de quatre.

Enninful, qui a annoncé en juin qu'il quittait son poste de rédacteur en chef du British Vogue, a confirmé que sa dernière édition aurait lieu en mars 2024.

L'homme de 51 ans, qui a débuté sa carrière éditoriale en tant que directeur de la mode du magazine britannique de culture jeunesse i-D à l'âge de 18 ans - ce qui en fait le plus jeune rédacteur en chef d'un grand titre de mode international - deviendra le créateur et directeur mondial de Vogue. conseiller culturel, ainsi que conseiller éditorial chez British Vogue.

Son successeur sera Chioma Nnadi, rédactrice en chef du site Internet de l’édition américaine de Vogue.

Michael Eboda, directeur général de Puissant Media, l'éditeur de la Powerlist, a déclaré : « Alors que nous célébrons la 18e édition de la Powerlist, je suis très fier de son héritage de célébration des personnes noires remarquables et inspirantes en Grande-Bretagne. Nous le faisions avant que la diversité ne devienne une tendance, et même aujourd'hui, les données montrent que la tendance s'inverse malheureusement, notre engagement à reconnaître et à célébrer les réalisations de ces incroyables modèles reste plus fort que jamais. »

"Nous adressons nos immenses félicitations à Edward Enninful OBE, qui mérite amplement de figurer en tête de liste cette année", a ajouté Eboda. "Sa vision et sa passion pour la mode et la diversité ont influencé l'industrie au niveau mondial. L’impact d’Edward se fera sentir sur les générations à venir et pour cela, je l’applaudis.

Voici le Top 10 de la Powerlist 2024 de cette année :

1. Edward Enninful – Rédacteur en chef de Vogue britannique et directeur de la rédaction européenne de Vogue

2. Dean Forbes – Directeur général de Forterro et associé chez Corten Capital

3. Afua Kyei – Directeur financier de la Banque d'Angleterre

4. Marvin Rees – Maire de Bristol

5. Tunde Olanrewaju – Associé principal et associé directeur, McKinsey

6. Joshua Siaw – Associé du cabinet d'avocats White & Case

7. Syreeta Brown – Directrice des ressources humaines et des communications du groupe, Virgin Money UK

8. Paulette Simpson – Directrice, affaires d'entreprise et politiques publiques, Banque nationale de Jamaïque et directrice exécutive, The Voice Media Group

9. Vanessa Kingori – Directrice commerciale de Condé Nast Britain et conseillère commerciale européenne de Vogue

10. Simon Woolley – Peer, co-fondateur d'Operation Black Vote et directeur du Homerton College, Université de Cambridge.