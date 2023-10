Afrique du Sud : 4 parlementaires blanchis d'accusations de corruption

Un ministre sud-africain et trois autres députés du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), ont été blanchis mardi de toute affaire de corruption par un comité d'éthique parlementaire.

Le ministre de l'Emploi et du Travail Thulas Nxesi et les députés Cedric Frolick, Mosebenzi Zwane et Winnie Ngwenya ont été impliqués à la suite d'une commission d'enquête sur des allégations de corruption à grande échelle sous l'ancien président Jacob Zuma, qui a dirigé l'Afrique du Sud de 2009 à 2018.

Les quatre parlementaires faisaient l'objet d'une enquête depuis l'année dernière sur des allégations distinctes. Nxesi a été accusé d'avoir reçu de l'argent d'une société liée au célèbre homme d'affaires sud-africain et entrepreneur gouvernemental Edwin Sodi.

Les relations et les paiements de Sodi avec des personnalités de l'ANC ont été examinés de près par la commission d'enquête. Il ferait l'objet d'une enquête de la part de l'Unité spéciale d'enquête anti-corruption au sujet d'un autre contrat gouvernemental.

La commission d’enquête Zondo a duré quatre ans, de 2018 à 2022, sous la direction du juge Raymond Zondo. Il a révélé une corruption généralisée impliquant des contrats importants au sein du gouvernement et des entités publiques. De nombreux politiciens de premier plan de l’ANC ont été impliqués dans des paiements indus, mais aucun n’a été condamné lors d’un procès pénal.

Zuma, qui a démissionné de son poste de président en 2018, est jugé pour corruption, racket, fraude, évasion fiscale et blanchiment d’argent, mais cette affaire concerne un contrat d’armes que le gouvernement sud-africain a signé avec la société française Thales avant que Zuma ne soit président.

Le procès de Zuma a débuté en 2021 mais n'a encore entendu aucun témoignage et a été reporté à plusieurs reprises.