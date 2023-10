Somalie : au moins 5 morts dans une attaque suicide à Mogadiscio

Cinq personnes ont été tuées et six autres blessées vendredi lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans un restaurant près du palais présidentiel, à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, ont indiqué la police et des témoins.

L'attaque a visé un magasin de thé du quartier de Bar Bulsho, a annoncé le porte-parole de la police somalienne, Sadik Dudishe. La police a bouclé la zone après l'explosion, selon des témoins. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.

Adan Qorey, un habitant du quartier de Bar Bulsho, a expliqué que le salon de thé était souvent bondé l'après-midi et le soir, avec des clients buvant du thé et mâchant du khat, un arbuste narcotique également connu sous le nom de miraa.

Cette attaque intervient au lendemain d'un attentat à la voiture piégée qui a tué cinq civils et en a blessé 12 autres près d'un marché du centre de la Somalie.

Le gouvernement, combat depuis plus de 15 ans l'insurrection des shebab, groupe affilié à Al-Qaïda qui dit vouloir instaurer la loi islamique dans le pays.

L'attaque survient aussi quelques jours après un attentat suicide avec un camion bourré d'explosifs, samedi, dans la localité de Beledweyne, qui a fait 21 morts, des dizaines de blessés et détruit de nombreux bâtiments.